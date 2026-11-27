Un pranzo di Natale senza glutine può essere pieno di sapori: dal panettone ai biscotti speziati, fino alle attenzioni da avere in cucina.

Chi convive con la celiachia o con l’intolleranza al glutine conosce bene le difficoltà della tavola natalizia. Il pranzo è condiviso, i piatti passano di mano in mano e molti dolci tipici sono preparati con farine di frumento. Per il Natale 2026, l’azienda Schär propone una selezione di prodotti senza glutine pensati per essere consumati da tutti i commensali, senza distinzioni.

Lievitati e biscotti natalizi senza glutine

Il protagonista dell’offerta è il Panettone senza canditi nel formato da 420 grammi, ottenuto con una lunga lievitazione naturale e arricchito con uva sultanina. La ricetta non contiene lattosio, olio di palma né conservanti.

Accanto al lievitato italiano ci sono i biscotti della tradizione nord-europea. I Lebkuchen, in confezione da 200 grammi, hanno un impasto morbido a base di farina di riso integrale, marzapane, frutta secca, agrumi canditi e spezie, con una copertura di cioccolato fondente. Gli Spekulatius, da 100 grammi, sono croccanti e decorati, preparati con farina di lenticchie e cannella, senza lattosio e conservanti.

Per la colazione e il dopocena c’è invece i Soft Cookies Cinnamon, frollini morbidi alla cannella fatti con burro e zucchero bruno, senza frumento né olio di palma. La confezione da 210 grammi contiene sei monoporzioni da 35 grammi ciascuna, comode da servire a fine pranzo.

Evitare la contaminazione in cucina e a tavola

Un pranzo senza glutine richiede attenzione anche durante la preparazione e il servizio. La campagna di sensibilizzazione di Schär affida le indicazioni a due figure ispirate al proprio reparto produttivo, il panettiere Jürgen e la pasticcera Ana.

I due richiamano alcune regole semplici: non condividere le posate da portata, non tagliare sullo stesso tagliere prodotti con e senza glutine e fare attenzione alle briciole che possono finire nei piatti degli altri commensali.

Un menu che parte dal salato

Molte ricette della cucina tradizionale sono naturalmente prive di farine. La gastronomia spagnola, per esempio, si basa spesso su riso, patate, uova, carne e mandorle. La tortilla española è una frittata di patate e uova, mentre la paella si cucina nella paellera con brodi di pesce, carne o verdure, senza farine o addensanti.

Anche il dolce può restare nel menu. La crema catalana, aromatizzata agli agrumi e alla cannella, e la tarta de Santiago, preparata con mandorle tritate, uova e zucchero, non contengono farine di cereali. Un menu così non sembra una lista di rinunce: la scelta delle materie prime e la cottura fanno il sapore del piatto.

Per partecipare al concorso «Il meglio del Natale», promosso da Schär, bisogna registrarsi sul portale web dedicato dal 30 novembre al 14 dicembre 2026. Il gioco virtuale dà accesso all’estrazione finale, con box assortite dei prodotti natalizi, un gioco da tavolo e l’anteprima dei nuovi Chunky Cookies.