L'Antitrust ha aperto un'istruttoria su sei società del gruppo Eurospin: il sospetto è che il software delle casse impedisca ai supermercati in franchising di abbassare i prezzi fissati dal gruppo. Il 18 novembre ci sono state ispezioni con la Guardia di Finanza.

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha aperto un’istruttoria sul gruppo Eurospin. L’ipotesi è che le società della catena impongano ai supermercati in franchising prezzi di rivendita fissi e vincolanti, applicati attraverso il software che gestisce le casse. Mercoledì 18 novembre i funzionari dell’Antitrust, affiancati dal Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno ispezionato le sedi di tre società del gruppo e alcuni punti vendita affiliati.

L’obiettivo è stabilire quanta autonomia abbiano davvero i singoli negozi rispetto alla rete di cui fanno parte. In particolare, l’Autorità vuole capire se un supermercato possa decidere di vendere un prodotto a un prezzo più basso di quello fissato dal gruppo.

Il procedimento riguarda sei società: Eurospin Italia S.p.A., Eurospin Tirrenica S.p.A., Spesa Intelligente S.p.A., Eurospin Lazio S.p.A., Eurospin Puglia S.p.A. ed Eurospin Sicilia S.p.A. La contestazione ipotizzata è una violazione dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Il meccanismo contestato: un prezzo che la cassa non permette di ridurre

Secondo la ricostruzione dell’Antitrust, le società del gruppo fisserebbero il prezzo dei prodotti forniti agli affiliati. Il programma delle casse impedirebbe poi ai singoli punti vendita di abbassarlo.

Il punto delicato è l’ampiezza del vincolo. Le forniture del gruppo coprono quasi tutto l’assortimento: se l’ipotesi venisse confermata, la limitazione riguarderebbe gran parte della merce esposta sugli scaffali.

In pratica, un negozio in franchising che volesse proporre uno sconto di propria iniziativa non avrebbe modo di applicarlo al momento del pagamento. La decisione sul prezzo finale resterebbe di fatto nelle mani del gruppo e non del gestore del punto vendita.

Concorrenza tra negozi della stessa insegna e peso sul carrello

L’indagine si concentra su una forma di concorrenza meno visibile: quella fra supermercati con la stessa insegna. Per l’Autorità, il sistema descritto ridurrebbe la libertà degli affiliati di definire la propria politica commerciale.

Se ogni negozio è obbligato a rispettare il prezzo stabilito centralmente per quasi tutti i prodotti, si riducono le occasioni in cui un punto vendita può attirare clienti con un’offerta più conveniente rispetto a un altro della stessa rete.

L’Antitrust considera rilevante il caso anche per la posizione di Eurospin. Il gruppo è uno dei principali operatori della grande distribuzione organizzata e un leader nel segmento dei discount, dove la convenienza pesa molto nella scelta di dove fare la spesa. Con l’inflazione che ha fatto crescere il costo degli acquisti, la possibilità per un supermercato di ritoccare al ribasso un prezzo può incidere sulla cifra pagata dal consumatore. Una parte delle verifiche riguarda proprio questo possibile effetto.

La norma europea richiamata e il perimetro delle ispezioni

Sul piano giuridico, l’Autorità ritiene che la fissazione dei prezzi descritta nell’avvio del procedimento possa rappresentare una restrizione fondamentale ai sensi dell’articolo 4, lettera a), del Regolamento (UE) n. 720/2022 della Commissione europea. È su questo presupposto che viene esaminata la presunta violazione dell’articolo 101 del TFUE.

Le ispezioni del 18 novembre hanno riguardato solo una parte delle società coinvolte: le sedi di Eurospin Italia S.p.A., Spesa Intelligente S.p.A. ed Eurospin Tirrenica S.p.A., oltre ad alcuni supermercati affiliati. Le altre tre società sono comunque parte del procedimento.

Il passaggio decisivo dell’istruttoria sarà tecnico prima ancora che commerciale. L’Autorità dovrà ricostruire il funzionamento del sistema di gestione delle casse e verificare se nei negozi in franchising blocchi effettivamente la vendita a un prezzo inferiore a quello indicato dal gruppo. Fino a quel momento le contestazioni restano ipotesi, e sarà l’esito degli accertamenti a stabilire se il software sia stato usato per vincolare i prezzi dell’intera rete.