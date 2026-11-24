Il Ministero della Salute ha pubblicato due avvisi di richiamo per lotti di caramelle Candyness Mix 450 ml e Candy Poke. Sulle confezioni manca l'avvertenza obbligatoria sui coloranti E102 ed E129.

Il Ministero della Salute ha pubblicato due avvisi di richiamo per diversi lotti di caramelle a marchio Candyness: le Candyness Mix 450 ml e le Candy Poke, entrambe vendute in barattolo. Il motivo è un errore di etichettatura. Sulle confezioni manca l’avvertenza obbligatoria per i coloranti E102 ed E129, che la normativa europea impone di accompagnare con una dicitura sui possibili effetti negativi sull’attività e sull’attenzione dei bambini. Gli avvisi sono stati predisposti il 20 novembre e caricati sul portale ministeriale delle allerte alimentari nelle ore successive.

A disporre il ritiro è stato il produttore, Candyness Srl, che realizza entrambe le referenze nel proprio stabilimento di Brescia. L’azienda è intervenuta dopo aver rilevato anomalie nelle informazioni stampate sulle confezioni.

I due avvisi, quindi, non descrivono due casi separati. Si tratta di un unico difetto di etichettatura che riguarda due prodotti diversi.

Un colorante dichiarato per errore, un’avvertenza assente

Sull’etichetta le irregolarità sono due. La prima: le confezioni indicano la presenza del colorante E171, che però nelle caramelle non c’è.

La seconda è quella che ha fatto scattare il richiamo. I coloranti E102 ed E129 sono presenti, ma le confezioni non riportano la specifica avvertenza prevista dalle regole europee per queste sostanze. Senza quella dicitura, chi acquista non riceve un’informazione che la legge considera necessaria, soprattutto per i prodotti consumati dai più piccoli.

L’obiettivo del provvedimento è correggere informazioni non conformi e fare in modo che i consumatori sappiano che quei coloranti sono presenti nel prodotto.

Candyness Mix 450 ml: gli otto lotti coinvolti

Per le Candyness Mix 450 ml, vendute in barattoli da 270 grammi, il richiamo riguarda otto lotti. Questi sono i codici, con il relativo termine minimo di conservazione (TMC):

L0522026, TMC 18/06/2027

L0582026, TMC 17/07/2027

L0702026, TMC 20/08/2027

L0942026, TMC 18/09/2027

L1262026, TMC 23/10/2027

L1492026, TMC 18/12/2027

L1632026, TMC 08/01/2028

L1852026, TMC 24/01/2028

Candy Poke: i nove lotti da verificare

Per le Candy Poke i lotti interessati sono nove:

L0462026, TMC 31/03/2027

L0662026, TMC 08/08/2027

L0952026, TMC 19/09/2027

L1182026, TMC 17/10/2027

L1302026, TMC 16/11/2027

L1482026, TMC 18/12/2027

L1642026, TMC 10/01/2028

L1842026, TMC 21/01/2028

L1922026, TMC 05/02/2028

Come controllare i barattoli già acquistati

Gli avvisi chiedono ai consumatori di esaminare con cura le confezioni già in casa, prima di consumarne il contenuto. Il primo elemento da confrontare è il codice del lotto, insieme al TMC. Il secondo è l’elenco dei coloranti riportato in etichetta.

Se il barattolo corrisponde a uno dei lotti elencati, conviene attenersi alle indicazioni contenute nell’avviso ufficiale del Ministero, consultabile sul portale dedicato ai richiami alimentari.

Il controllo è utile anche per le confezioni comprate da tempo. I TMC dei lotti richiamati vanno dal 31/03/2027 al 05/02/2028, quindi questi barattoli possono restare a lungo in dispensa. Chi li ha acquistati settimane o mesi fa potrebbe averne ancora uno aperto o intatto sugli scaffali di casa.