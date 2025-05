Scopri come preparare delle cialdine croccanti e gustose in pochi minuti.

Ingredienti per cialdine di ceci e pistacchi

Le cialdine di ceci e pistacchi sono un’ottima scelta per chi cerca un antipasto originale e gustoso. Per prepararle avrai bisogno di:

300 g di ceci lessati

100 g di pistacchi non salati

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

Sale e pepe q.b.

1 cucchiaio di prezzemolo tritato

50 g di farina di riso

60 ml di acqua

Burro per spennellare

Preparazione delle cialdine

Iniziamo la preparazione delle cialdine. Per prima cosa, frulla i ceci in un mixer fino a ottenere una crema liscia e omogenea. In un altro contenitore, trita i pistacchi fino a ottenere una consistenza grossolana. Unisci i pistacchi alla crema di ceci, aggiungendo anche l’olio, il sale, il pepe, il prezzemolo tritato, la farina di riso e l’acqua. Mescola bene fino a ottenere un composto omogeneo.

Formazione e cottura delle cialdine

Prendi un foglio di carta da forno e spennellalo con un po’ di burro. Con l’aiuto di un cucchiaio, preleva delle porzioni di impasto e forma delle palline grandi come noci, disponendole sulla carta da forno. Copri con un altro foglio di carta da forno e schiaccia le palline con un batticarne fino a ottenere delle cialde sottili. Inforna a 220 °C per circa 15 minuti, fino a quando non saranno dorate e croccanti.

Servire le cialdine

Una volta cotte, sforna le cialdine e lasciale raffreddare su un matterello o una superficie curva per dare loro una forma a chips. Servile accompagnate da salumi come pancetta, mortadella, salame o prosciutto crudo. Queste cialdine sono perfette per un aperitivo con amici o come antipasto in una cena speciale.

Varianti e suggerimenti

Se desideri variare la ricetta, puoi aggiungere spezie come paprika o curry per dare un tocco di sapore in più. Inoltre, puoi sostituire i pistacchi con altre noci, come noci pecan o mandorle, per un risultato diverso ma altrettanto delizioso. Le cialdine di ceci e pistacchi sono un’ottima soluzione anche per chi segue una dieta vegana o senza glutine, grazie agli ingredienti naturali e semplici.