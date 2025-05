Ingredienti per cupcake alle pesche

I cupcake alle pesche sono un dolce ideale per ogni occasione, dalla merenda ai festeggiamenti. Per realizzarli, avrai bisogno di pochi ingredienti semplici ma di qualità. Ecco cosa ti serve:

200 g di farina 00

150 g di zucchero

100 g di burro morbido

2 uova

1 bustina di lievito per dolci

100 ml di latte

150 g di pesche sciroppate

Aroma naturale alla pesca

Coloranti alimentari (rosa e arancione)

Per la decorazione: crema al burro, confettini colorati e frutta fresca

Preparazione dei cupcake

Iniziamo con la preparazione dell’impasto. In una ciotola capiente, monta il burro con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungi le uova, una alla volta, continuando a mescolare. Setaccia la farina con il lievito e unisci al composto alternando con il latte. Infine, incorpora le pesche sciroppate tagliate a pezzetti e l’aroma alla pesca.

Distribuisci l’impasto nei pirottini per cupcake, riempiendoli per circa 2/3. Cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 20-25 minuti, o fino a quando uno stecchino inserito al centro non esce pulito. Una volta cotti, lascia raffreddare i cupcake su una griglia.

Decorazione e varianti

Per decorare i tuoi cupcake, prepara una crema al burro colorata. Monta 250 g di burro con 500 g di zucchero a velo e aggiungi i coloranti per ottenere le tonalità desiderate. Utilizza una sac à poche per creare dei ciuffi decorativi sui cupcake raffreddati.

Se desideri una versione più leggera, puoi sostituire la crema al burro con un frosting allo yogurt. Mescola 200 g di yogurt greco con 2 cucchiai di zucchero a velo e 1 cucchiaio di aroma alla pesca. Monta 150 ml di panna fresca e incorporala delicatamente allo yogurt. Questa variante è perfetta per l’estate e offre un dolce fresco e meno calorico.

Conservazione e suggerimenti

I cupcake alle pesche si conservano bene in frigorifero per 2-3 giorni, mantenendo la loro freschezza. Sono perfetti per un buffet, un compleanno o un tè pomeridiano. Puoi personalizzarli ulteriormente con confettini colorati, perle di zucchero o fette di pesca fresca per un tocco finale.

Con pochi ingredienti e un pizzico di creatività, porterai in tavola una merenda allegra e colorata, capace di conquistare grandi e piccini. Non dimenticare di divertirti durante la preparazione e di coinvolgere i tuoi cari in questo dolce momento!