Collo di ciuco ripieno: un piatto della tradizione contadina

Il collo di ciuco ripieno rappresenta un autentico tesoro della tradizione gastronomica della Valdichiana. Questo piatto, ricco di storia e sapore, è un esempio perfetto della cucina contadina, dove nulla veniva sprecato e ogni ingrediente veniva valorizzato al massimo. Preparare il collo di ciuco non è solo un modo per deliziare il palato, ma anche per riscoprire un legame profondo con le radici culturali e culinarie del nostro territorio.

Ingredienti per il collo di ciuco ripieno

Per realizzare questo piatto per circa 4 persone, avrai bisogno di:

1 collo di ciuco (oca) svuotato

400 g di carne di manzo macinata

200 g di carne di maiale macinata

1 cipolla

2 spicchi d’aglio

1 uovo

Pane grattugiato q.b.

Prezzemolo fresco

Sale e pepe q.b.

Brodo di carne (opzionale)

Olio d’oliva

Preparazione del collo di ciuco ripieno

Per iniziare, è fondamentale preparare l’impasto per il ripieno. In una ciotola, unisci le carni macinate di manzo e maiale. Aggiungi la cipolla e l’aglio tritati finemente, l’uovo e un pizzico di sale e pepe. Mescola bene fino a ottenere un composto omogeneo. Se vuoi un ripieno più consistente, puoi aggiungere del pane grattugiato fino a raggiungere la consistenza desiderata. Non dimenticare di aggiungere il prezzemolo fresco tritato, che darà un tocco di freschezza al piatto.

Una volta preparato il ripieno, prendi il collo di ciuco e farciscilo con cura, cercando di non lasciare spazi vuoti. Dopo averlo riempito, chiudi le estremità con dello spago da cucina, in modo che il ripieno non fuoriesca durante la cottura.

Metodi di cottura: forno o brodo?

La cottura del collo di ciuco ripieno può avvenire in due modi: nel forno o nel brodo. Se scegli di cuocerlo in forno, preriscalda a 180° C. Adagia il collo in una teglia con un filo d’olio e, se vuoi, un po’ di brodo per mantenere l’umidità. Cuoci per circa 40-50 minuti, girandolo di tanto in tanto per una doratura uniforme.

In alternativa, cuocere il collo di ciuco nel brodo è una scelta tradizionale che preserva tutti i sapori. In questo caso, porta a ebollizione il brodo e immergi il collo farcito, lasciando cuocere per circa un’ora. La carne sarà tenerissima e saporita, perfetta da gustare con contorni semplici come purè di patate o verdure al vapore.

Servire e gustare

Una volta cotto, il collo di ciuco ripieno può essere affettato e servito caldo. È un piatto che si presta bene a essere condiviso in famiglia o con amici, evocando la convivialità delle tavole di un tempo. Non dimenticare di accompagnarlo con un buon vino rosso, che esalterà ulteriormente i sapori del piatto.

Insomma, il collo di ciuco ripieno è molto più di una semplice ricetta; è un viaggio nel passato, un modo per riscoprire le tradizioni culinarie e per portare in tavola sapori autentici, frutto di una cultura che valorizza ogni singolo ingrediente. Prepararlo è un’esperienza che unisce, riscalda il cuore e delizia i sensi.