Scopri come conservare le fave fresche in modo semplice e gustoso.

Introduzione alle fave sott’olio

Le fave sott’olio rappresentano una delle conserve più apprezzate della tradizione culinaria italiana. Questo metodo di conservazione permette di gustare il sapore fresco delle fave anche nei mesi invernali, quando il legume non è di stagione. La preparazione è semplice e richiede pochi ingredienti, rendendo questa ricetta accessibile a tutti.

Ingredienti necessari

Per preparare le fave sott’olio, avrai bisogno di:

600 g di fave piccole

400 g di fave più grosse

500 g di aceto bianco

120 g di acqua

2-3 foglie di alloro

5-6 g di sale

Spezie a piacere (coriandolo, pepe, maggiorana, aglio)

Olio extravergine d’oliva

Procedimento per la preparazione

Inizia sgranando le fave e separando quelle piccole da quelle più grandi. Porta a ebollizione l’aceto bianco con l’acqua, le foglie di alloro, il sale e i grani di pepe. Sbollenta le fave piccole per circa 3 minuti, quindi scolale e lasciale raffreddare su un vassoio ricoperto di carta assorbente.

Prepara i vasetti di vetro sterilizzati, aggiungendo le spezie scelte sul fondo. Riempili con le fave sbollentate, lasciando circa 1,5 cm dal bordo. Copri completamente le fave con l’olio extravergine d’oliva, assicurandoti che non rimangano bolle d’aria. Chiudi i vasetti e riponili in frigorifero per 2-3 giorni per permettere ai sapori di amalgamarsi.

Consigli per la conservazione e utilizzo

Le fave sott’olio possono essere conservate in frigorifero per 2-3 settimane. Se desideri prolungarne la durata fino a 4-5 mesi, sterilizza i vasetti in acqua bollente per 20 minuti. Servile come antipasto accompagnate da pane rustico e formaggi, oppure utilizzale in insalate e piatti a base di pesce. Le fave più grosse possono essere consumate crude o utilizzate in purè, zuppe e torte salate.

Conclusione

Preparare le fave sott’olio è un modo eccellente per preservare il sapore della primavera e arricchire i tuoi piatti durante tutto l’anno. Con pochi passaggi e ingredienti semplici, potrai gustare un prodotto genuino e delizioso, perfetto per ogni occasione.