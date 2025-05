Scopri come realizzare gnocchi di ricotta e parmigiano in pochi passaggi con il bimby.

Ingredienti per gli gnocchi di ricotta e parmigiano

Per realizzare degli gnocchi di ricotta e parmigiano deliziosi e leggeri, avrai bisogno di pochi ingredienti fondamentali. Ecco la lista:

250 g di ricotta di pecora

150 g di farina 00

100 g di parmigiano grattugiato

1 uovo

Sale q.b.

Erbe aromatiche a piacere (opzionale)

Preparazione degli gnocchi con il bimby

Iniziamo la preparazione degli gnocchi. Inserisci nel bimby la ricotta, la farina, il parmigiano, l’uovo e un pizzico di sale. Imposta il bimby a velocità 4 per circa 30 secondi, fino a ottenere un impasto omogeneo e morbido. Se desideri, puoi aggiungere un cucchiaio di erbe aromatiche tritate per dare un tocco di freschezza al tuo impasto.

Una volta pronto l’impasto, trasferiscilo su un piano di lavoro infarinato. Forma dei cilindri di circa 2 cm di diametro e tagliali a pezzetti di circa 2 cm. Con l’aiuto di una forchetta, rigali leggermente per dare la forma caratteristica degli gnocchi.

Cottura e condimento degli gnocchi

Dopo aver formato gli gnocchi, lasciali riposare per circa 10 minuti. Nel frattempo, porta a ebollizione una pentola d’acqua salata. Quando l’acqua bolle, tuffa gli gnocchi e cuocili finché non salgono in superficie, ci vorranno solo pochi minuti.

Per un condimento semplice ma gustoso, puoi sciogliere del burro in una padella e aggiungere delle foglie di salvia. Una volta cotti, scola gli gnocchi e saltali in padella con il burro e la salvia. In alternativa, puoi servirli con una crema leggera al formaggio per un piatto ancora più ricco.

Varianti e suggerimenti

Gli gnocchi di ricotta e parmigiano sono estremamente versatili. Puoi personalizzarli aggiungendo ingredienti come spinaci, zucca o altre verdure per un tocco di colore e sapore. Se desideri una cottura più leggera, prova a cuocerli al vapore nel Varoma del bimby.

Questi gnocchi sono perfetti per un pranzo della domenica o una cena veloce, e rappresentano una scelta ideale anche per chi segue una dieta vegetariana. La combinazione di ricotta e parmigiano crea un piatto dal sapore delicato e avvolgente, che conquisterà sicuramente i tuoi ospiti.