Ingredienti per la confettura di more di gelso

La confettura di more di gelso è un’ottima scelta per chi desidera un dolce fatto in casa, genuino e ricco di sapore. Gli ingredienti principali per prepararla sono:

More di gelso fresche

Mela

Zucchero di canna

Vino Bonarda

Questi ingredienti si combinano per creare una confettura dal gusto unico, perfetta da spalmare su fette biscottate o da utilizzare come farcitura per dolci.

Preparazione della confettura

Iniziate a preparare la confettura mondata le mele e tagliandole a dadini. Raccogliete i dadini in una ciotola capiente insieme alle more e 200 g di zucchero di canna. Lasciate marinare il tutto per circa 30 minuti, in modo che i sapori si amalgamino. Successivamente, trasferite il composto in una casseruola, aggiungete un bicchiere di vino Bonarda e cuocete a fuoco lento per circa 1 ora e 30 minuti. Una volta cotta, spegnete il fuoco e passate la confettura al passaverdure per ottenere una consistenza liscia.

Ingredienti e preparazione dei biscottini di riso

I biscottini di riso sono un complemento perfetto per la confettura. Gli ingredienti necessari sono:

Farina di riso

Uova

Zucchero di canna

Zucchero a velo

Per prepararli, montate 2 uova con 75 g di zucchero di canna utilizzando delle fruste elettriche fino a ottenere una spuma soffice, ci vorranno circa 12-15 minuti. Incorporate delicatamente la farina di riso utilizzando una spatola per non smontare il composto. Trasferite il tutto in una tasca da pasticciere e formate dei dischi di 4-5 cm su una placca foderata con carta da forno, spolverizzando con zucchero a velo. Infornate a 180 °C per 6-7 minuti, fino a doratura.

Servire la merenda

Una volta sfornati, lasciate intiepidire i biscottini e staccateli delicatamente dalla carta da forno. Potete servirli separatamente dalla confettura oppure accoppiarli a mo’ di baci di dama, unendoli con un velo di confettura. Questa combinazione di sapori e consistenze renderà la vostra merenda irresistibile, perfetta per grandi e piccini.

Questa ricetta, firmata da Sergio Barzetti, è un’ottima idea per una merenda homemade che porta in tavola il gusto autentico della tradizione.