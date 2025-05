Una ricetta semplice e gustosa per apprezzare il fegato in modo delizioso

Il fegato alla milanese: un classico della cucina italiana

Il fegato alla milanese è un piatto che rappresenta una delle tradizioni culinarie più apprezzate della cucina italiana. Questa preparazione, che ricorda la famosa cotoletta, offre un modo delizioso per gustare una frattaglia spesso sottovalutata. La ricetta è semplice e richiede pochi ingredienti, rendendola accessibile anche ai cuochi meno esperti.

Ingredienti e preparazione

Per preparare il fegato alla milanese, è necessario procurarsi delle fette di fegato di vitello, che andranno marinate con sale, pepe e prezzemolo. Questa marinatura non solo insaporisce la carne, ma la rende anche più tenera. Dopo un’ora di riposo in frigorifero, le fette di fegato vengono passate nella farina, nelle uova sbattute e infine nel pangrattato, creando una crosta dorata e croccante durante la frittura.

La frittura avviene in burro chiarificato, che conferisce un sapore unico al piatto. È importante friggere le fettine per circa due minuti per lato, fino a ottenere una doratura perfetta. Una volta pronte, si consiglia di scolarle su carta assorbente e spolverizzarle con un pizzico di sale. Per un tocco finale, servitele con spicchi di limone e foglie di salvia fritta, che aggiungono freschezza e aroma.

Varianti e consigli

Esistono diverse varianti del fegato alla milanese, a seconda delle tradizioni regionali. Alcuni chef aggiungono un tocco di vino bianco durante la marinatura, mentre altri preferiscono aromatizzare il pangrattato con spezie come il peperoncino o l’aglio. Per chi desidera un piatto più leggero, è possibile cuocere il fegato in padella con un filo d’olio d’oliva, evitando la frittura.

Questo piatto è perfetto per un pranzo in famiglia o una cena con amici, e può essere accompagnato da contorni come purè di patate o insalata mista. Il fegato alla milanese non è solo un piatto gustoso, ma anche ricco di nutrienti, rendendolo una scelta ideale per chi cerca un pasto sano e soddisfacente.