Cornetti fatti in casa, la ricetta facilissima per una colazione da sogno: saporiti e super economici

Se vuoi provare i cornetti fatti in casa, la ricetta è facilissima per una colazione come quella del bar: ecco come farli, tutti i dettagli

Molto speso la nostra colazione preferita di tutti i tempi è gustarsi un bel cornetto con un caldissimo e spumoso cappuccino. Chi di voi non ha mai provato nella sua vita una colazione come questa? Vi sorprenderemo ma in questo articolo, abbiamo deciso di svelarti tutti i segreti per i famosissimi cornetti sfogliati all’italiana: sei pronto per un gusto unico come quello del bar e della tua pasticceria preferita? Andiamo a vedere tutti i dettagli e le curiosità.

Il mondo dei dolci lascia sempre tutti senza parole, soprattutto se a farlo siamo noi o i nostri amici. Se vogliamo creare una super colazione proprio come quella del bar o dei nostri amatissimi hotel quando siamo in viaggio, esistono delle tecniche semplici che se applicate con decisione, impegno e dedizione, vi faranno sentire dei veri e propri pasticceri.

Il cornetto è il dolce più desiderato al mondo sia da grandi che da piccini e, proprio per questo, esistono delle ricette che hanno dei segreti che in pochissimi conoscono proprio per renderli morbidi, sfogliati ma anche ben alveolati. La tecnica per creare quella sfogliata è proprio la stessa di quella dei croissant e della pasta sfoglia. Quello che cambia è l’impasto di partenza che si presenta simile a quello della brioche.

Nel prossimo paragrafo, infatti, vi sveleremo la tecnica più semplice per realizzare i famosissimi croissant o cornetti all’italiana.

Cornetti sfogliati all’italiana, ecco la vera ricetta

Un famoso cornetto di qualità è sempre ben accetto che tu sia a dieta o no, purché sia soffice, fragrante e gustoso. Per realizzarlo, però, bisogna seguire un iter di preparazione molto preciso che può però fare la differenza. Innanzitutto ti diciamo gli ingredienti di cui hai bisogno, per poi svelarti il procedimento per almeno 12 cornetti sfogliati.

Circa gli ingredienti hai bisogno di:

Farina Manitoba 80 grammi

acqua

lievito di birra fresco 3 grammi

zucchero 80 g

uova 2

farina 00 250 grammi

burro 80 grammi

estratto di vaniglia q.b

sale 7 grammi

Procedimento

Preparate la briga versando a farina, il lievito sbriciolato e l’acqua e impastate velocemente; Coprire con pellicola e lasciate maturare tra le 8 e le 10 ore a temperatura ambiente Passate le 8-10 ore di maturazione della biga in una planetaria dotata di gancio Versate la farina unita allo zucchero Aggiungete l’estratto di vaniglia, l’acqua e il lievito sbriciolato Aggiungete la biga e azionate la planetaria aggiungete e unite le uova e lavorate con il gancio sino a completo assorbimento. aggiungete il sale e unite il butto morbido Lavorate fino a che l’impasto non si sarà incordato al gancio trasferite l’impasto in una ciotola coprite con pellicola per 1 ora e riprendetelo mettendo su un vassoio copritelo con una pellicola e mettetelo in frigo per 12 ore prendete il burro dal frigo e stendetelo tra due fogli di carta forno con un mattarello Riprendete l’impasto che sarà leggermente lievitato, trasferitelo su un piano leggermente infarinato, stendetelo e formate un rettangolo da 40×26 cm stendete l’impasto con il mattarello ungo circa 45 cm e largo 22 cm; coprite e lasciate riposare 60 minuti ricavate 12 triangoli e arrotolare il vostro cornetto partendo dalla base senza schiacciare né stringere troppo lasciateli lievitare per 2 ore a temperatura ambient, spennellate con un tuorlo d’uovo infornate in forno statico preriscaldato a 200° per 25 minuti, controllando la cottura senza aprire il forno PRONTI PER ESSERE GUSTATI

Consiglio

S consiglia di preparare la biga al mattino così da poter realizzare l’impasto entro sera e lasciare riposare in frigo la notte.