Scopri come preparare delle crespelle gustose e leggere per ogni occasione

Ingredienti per le crespelle

Per realizzare delle deliziose crespelle con zucchine, coppa e provolone, avrai bisogno di pochi ingredienti semplici. Ecco cosa ti serve:

250 g di farina

3 uova

500 ml di latte

50 g di burro fuso

Sale q.b.

2 zucchine medie

150 g di coppa (o capocollo)

200 g di provolone

Olio extravergine d’oliva

Aglio q.b.

Parmigiano grattugiato q.b.

Preparazione della pastella

Inizia preparando la pastella per le crespelle. In una ciotola, sbatti le uova con un pizzico di sale, poi aggiungi la farina setacciata e mescola bene. Versa lentamente il latte e il burro fuso, continuando a mescolare fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo. Lascia riposare la pastella per almeno 30 minuti in frigorifero. Questo passaggio è fondamentale per ottenere crespelle morbide e leggere.

Farcitura delle crespelle

Nel frattempo, prepara il ripieno. Lava e taglia le zucchine a rondelle. In una padella, scalda un filo d’olio e aggiungi uno spicchio d’aglio. Quando l’aglio è dorato, aggiungi le zucchine e rosolale fino a quando non diventano tenere. Aggiungi la coppa tagliata a striscioline e lascia insaporire per qualche minuto. Infine, unisci il parmigiano grattugiato e mescola bene.

Cottura delle crespelle

Scalda una padella antiaderente e versa un mestolo di pastella, distribuendola uniformemente sul fondo. Cuoci per circa 2-3 minuti per lato, fino a quando le crespelle non sono dorate. Procedi in questo modo fino a esaurire la pastella. Una volta cotte, farcisci ogni crespella con il ripieno di zucchine e coppa, piegale a metà e disponile in una teglia leggermente imburrata.

Gratinatura e servizio

Per un tocco finale, prepara una fonduta leggera sciogliendo il provolone in un pentolino con un po’ di latte. Versa la fonduta sulle crespelle farcite e inforna a 180°C per circa 15-20 minuti, fino a quando la superficie non è dorata e croccante. Servi le crespelle calde, magari accompagnate da un’insalata fresca per un pasto completo e bilanciato.

Versione vegetariana

Se desideri una versione vegetariana, puoi sostituire la coppa con della ricotta fresca. Segui lo stesso procedimento per la preparazione delle zucchine e mescola la ricotta con un po’ di parmigiano, sale e pepe. Questa variante sarà altrettanto gustosa e leggera, perfetta per chi cerca un’alternativa senza carne.