Cosa mangeranno gli ospiti di Jeff Bezos? Ecco i dettagli!

Il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez si preannuncia come un evento gastronomico da non perdere. Scopri quali chef delizieranno gli ospiti con i loro piatti!

È finalmente giunto il momento di scoprire i dettagli culinari del matrimonio del secolo! Non crederai mai a quello che è successo: stiamo parlando delle nozze tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez, un evento che ha già fatto parlare di sé nel mondo della gastronomia. La tre giorni di festeggiamenti è iniziata a Venezia, e i nomi dei chef che si occuperanno del banchetto sono stati finalmente svelati. Sei pronto a scoprire i segreti di una celebrazione che promette di essere indimenticabile?

Chef stellati e piatti da sogno

Il primo giorno di festeggiamenti ha visto la conferma di un nome che fa brillare gli occhi a tutti gli amanti della buona cucina: Fabrizio Mellino, chef del ristorante tristellato Quattro Passi di Nerano. Ma non è tutto! Il suo menù è un vero e proprio omaggio alla tradizione culinaria campana, che si snoda dall’antipasto fino al dessert. Immagina di essere circondato dalla magia di Venezia, mentre assapori piatti che raccontano storie di sapori autentici. Gli spaghetti alla Nerano, con zucchine fritte e provolone del Monaco, saranno il piatto forte della serata. Un’esperienza culinaria che, ne siamo certi, lascerà tutti a bocca aperta!

E i dolci? Qui entra in scena Sal De Riso, il maestro della pasticceria amalfitana! Preparando un buffet dolce dal valore di ben 4.000 euro, De Riso porterà sulle tavole delle delizie al limone e ricotta e pere, insieme a pasticceria mignon e dolci al bicchiere. Immagina il profumo dei limoni freschi, mentre i dessert si disvelano in tutta la loro bellezza. Una vera festa per gli occhi e per il palato, non credi?

Un tocco di internazionalità e sorpresa

Ma il matrimonio di Bezos non si ferma qui! Si vocifera di una torta nuziale che potrebbe essere preparata da Cédric Grolet, uno dei pastry chef più rinomati al mondo. Le sue creazioni sono vere opere d’arte, tanto che anche figure come Chiara Ferragni hanno avuto l’onore di lavorare con lui. Tuttavia, c’è un colpo di scena che tiene tutti col fiato sospeso: alcuni sostengono che il dolce ufficiale possa essere realizzato da Bastien Blanc Tailleur, un altro maestro della pasticceria francese, noto per le sue torte monumentali. Chi avrà la meglio? La suspense è palpabile!

Non possiamo dimenticare il pizzaiolo Ciro Oliva, famoso per la sua pizzeria Concettina ai Tre Santi a Napoli. Si rumoreggia che anche lui possa essere presente a Venezia, portando un ulteriore tocco di sapore partenopeo al matrimonio. Sarà davvero possibile assaporare una vera pizza napoletana in un contesto così esclusivo? Tutto è possibile in questo matrimonio che sta facendo parlare il mondo intero!

La celebrazione di Jeff Bezos e Lauren Sánchez si preannuncia come un evento indimenticabile, non solo per l’unione delle due celebrità, ma anche per l’eccezionale esperienza gastronomica che i loro ospiti avranno il privilegio di vivere. Rimanete sintonizzati, perché ci sono ancora molti segreti da svelare!