Descrizione

La trilece è una deliziosa torta albanese molto simile alla torta tres leches messicana, la quale si differenzia sia per l’aggiunta del burro all’impasto, sia per la copertura a base di panna montata. La trilece albanese è sostanzialmente un pan di Spagna imbevuto con una miscela di latte intero, latte condensato e panna per dolci, e successivamente decorato con uno strato di caramello. Il nome trilece è dovuto per l’appunto alla bagna a base di latte, che conferisce al dolce un sapore molto delicato e una cremosità unica. Scoprite subito come si prepara!