Cinque tavoli da provare a Milano per una costata memorabile, tra Wagyu, Marchigiana, Tomahawk e atmosfere eleganti.

Costata a Milano significa scegliere tra tagli pregiati cotture su misura e sale dal carattere internazionale. La città è diventata un riferimento per chi ama la bistecca fatta come si deve, con ristoranti che uniscono ricerca sulle materie prime, tecniche di cottura raffinate e ambienti curati. In tempi in cui si consuma meno carne ma di qualità superiore, l’attenzione si concentra su filiere tracciabili e benessere animale garantito.

Negli ultimi anni sono nati e cresciuti indirizzi che trattano la carne con la stessa precisione di una sala fine dining: selezione delle razze, frollature calibrate, cotture che vanno dalla griglia tradizionale alla robata. Ecco cinque posti in cui la costata a Milano è protagonista, con proposte che spaziano dal Wagyu alla Marchigiana, dalla Tomahawk all’entrecôte sempre con un’idea chiara: valorizzare ogni morso.

Cinque indirizzi a Milano dove ordinare una grande costata

Carnissage, Brera

Un salotto contemporaneo nel cuore di Brera dove la carne è trattata come una collezione d’autore. In carta compaiono alcuni tra i tagli più ricercati al mondo, con un’attenzione particolare al benessere animale e a un’alimentazione naturale dei bovini. Accanto al rarissimo Wagyu australiano vale la pena cercare la Marchigiana razza italiana proposta da pochi indirizzi cittadini, nota per la consistenza burrosa e il profumo intenso. La cucina ne amplifica le qualità con una marinatura mirata in olio di vinaccioli e una cottura in forno speciale, pensata per mantenere la fibra morbida e succosa, perfetta per una costata da ricordare.

Beefbar, Portrait

Icona internazionale con circa quaranta sedi nel mondo, a Milano il Beefbar trova casa sotto i portici del Portrait, in un contesto elegante che esalta il rituale della carne. La proposta spazia fra crudi e cotti, con tecniche multiple dalla griglia classica alla robata giapponese fino alla cottura al vapore per lasciare integri i succhi. Tra i piatti di culto spiccano la tagliata di hanger steak di Wagyu marinata al gochujang e il filetto saltato al pepe del Sichuan. Chi ama i comfort food trova una linea dedicata, come le pappardelle al ragù di Wagyu e vitello o la carbonara di Kobe. Da non perdere l’insolito menù dei purè (otto varianti), tra cui quello alla bottarga di Kobe.

Nusr-Et Steakhouse, Casa Brera

La firma più scenografica del mondo carne ha acceso i riflettori a Casa Brera con una steakhouse che porta in sala un servizio dal taglio teatrale. Le carni, provenienti da allevamenti con standard elevati di benessere vengono grigliate su piastre di ghisa e spesso affettate direttamente al tavolo. In carta non mancano i cavalli di battaglia: dalla Nusr-Et Special rifinita al burro alla celebre Saltbae Tomahawk fino al Wagyu di riserva privata. Tra i dettagli iconici, le bistecche con foglie d’oro e un’attenzione maniacale alla caramellizzazione esterna, per una crosta saporita e un cuore rosato.

La Rue, spirito parigino

Un bistrot che interpreta la carne con spirito francese e formula essenziale. Il menù a prezzo fisso ruota attorno a un’entrecôte sottile tagliata al momento, servita con una salsa “segreta” e una pioggia di patatine fritte preparate espressamente. Nel forfait rientrano anche un’insalata d’apertura e il bis per chi desidera replicare. L’atmosfera è informale ma curata, e la velocità del servizio rende l’indirizzo ideale quando si vuole una bistecca ben fatta senza complicazioni. Unica avvertenza: non si accettano prenotazioni, quindi arrivare presto evita lunghe attese.

Il Mannarino, l’anima dei “fornelli” pugliesi

Qui la tradizione dei fornelli della Valle d’Itria diventa esperienza urbana: macelleria di giorno, brace sempre accesa per chi desidera mangiare sul posto. Oltre alle iconiche bombette e alla salsiccia Zampina il menù delle bistecche convince con Tomahawk e costate di cinque razze diverse, più una proposta speciale a rotazione mensile. La filiera segue un disciplinare interno che tutela qualità e benessere animale; le carni arrivano da piccoli allevamenti e vengono lavorate in laboratori propri, anche con un’ottica di riduzione dello spreco. Un indirizzo schietto, gustoso, perfetto per chi vuole concretezza e materia prima di livello.

Cosa distingue questi indirizzi: qualità, tecnica e atmosfera

Tre elementi accomunano questi ristoranti: selezione accurata delle razze (dalla Marchigiana al Wagyu), padronanza delle tecniche di cottura e un approccio contemporaneo all’etica di filiera. Che si tratti di griglia, robata o ghisa, l’obiettivo è costruire una crosta sapida e un interno succoso, rispettando maturazioni e spessori. Le sale abbandonano lo stereotipo della steakhouse rustica in favore di ambienti eleganti, a volte romantici, dove la costata diventa un’esperienza completa: servizio preciso, carta vini studiata e contorni pensati per esaltare il taglio, non per coprirlo.

Scegliere una grande bistecca a Milano oggi significa premiare chi cura ogni dettaglio: provenienza, frollatura, cottura e servizio. In questa selezione si alternano indirizzi esclusivi e format più popolari, ma il filo rosso resta lo stesso: la centralità della materia prima. Che preferiate l’opulenza del Wagyu l’identità italiana della Marchigiana o la scenografia di una Tomahawk questi locali sono tappe sicure per una costata eseguita come si deve.