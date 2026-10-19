Cos’è la lombata di vitello, come si cuoce per restare succosa e una ricetta base in padella con varianti semplici.

La lombata di vitello nota anche come controfiletto o lombatina nel caso specifico del vitello, è un taglio nobile e versatile che regala cotture rapide e saporite. Si presta tanto alla griglia quanto alla padella e, con pochi accorgimenti, rimane succosa e morbida. In questa guida trovi le informazioni essenziali per riconoscerla, sceglierla e cucinarla, oltre a una ricetta base pronta in pochi minuti.

Il suo pregio sta nell’equilibrio tra magrezza e marezzatura: una carne tenera con una copertura di grasso capace di proteggere la polpa in cottura. È il taglio perfetto per bistecche spesse, ma può diventare anche ingrediente per ripieni delicati. Conoscere struttura e posizione del pezzo aiuta a selezionare la porzione giusta e a impostare la cottura ideale.

Dove si trova nel bovino e come riconoscerla

La lombata proviene dal quarto posteriore del bovino. Nel vitello si parla comunemente di lombatina. Questo tratto comprende la zona lungo la colonna vertebrale e include in genere una porzione d’osso con, talvolta, una piccola parte di filetto adiacente. È proprio la presenza dell’osso a contribuire al sapore e alla succosità nelle cotture brevi ad alta temperatura.

A banco, riconoscerai la lombata per la forma allungata e la copertura di grasso esterna, utile in cottura per schermare il calore. In versione con osso, è il taglio tipico per le bistecche alte fino a comprendere la celebre preparazione alla fiorentina. In alternativa, si può acquistare disossata per ricette in padella o per l’uso nei ripieni.

Cotture consigliate: griglia, padella e usi in cucina

La lombata di vitello rende al meglio con cotture rapide e calore intenso: griglia, piastra, ghisa o padella. Sulla griglia la bistecca con osso sprigiona aromi più intensi grazie alla reazione di Maillard e al grasso che fonde lentamente. In padella burro chiarificato o olio ad alto punto di fumo aiutano a ottenere una crosta uniforme; il burro classico, aggiunto a fine cottura, profuma senza bruciare.

Oltre alle cotture intere, la lombata può essere tritata finemente e rosolata per preparare ripieni di tortellini e ravioli, dove la carne, cotta velocemente e insaporita con aromi, offre gusto pieno ma delicato. Se desideri un confronto cross-specie, l’analogo nel suino è la lombata chiamata anche lonza un taglio più magro, che richiede accortezze per non asciugarsi.

Ricetta base: lombata di vitello in padella con fondo al burro

Per 2 persone: 2 fette di lombata di vitello con osso (3–4 cm di spessore), 1 cucchiaio di olio, 30 g di burro, 1 spicchio d’aglio schiacciato, timo o rosmarino, sale fino e pepe. Togli la carne dal frigorifero 45 minuti prima così che arrivi a temperatura ambiente. Asciuga con carta da cucina e sala leggermente solo la superficie esterna del grasso, lasciandola intatta sulla polpa.

Scalda una padella pesante finché è molto calda. Aggiungi l’olio e adagia la lombata sul lato del grasso per 1 minuto per farlo sciogliere in parte. Passa poi alle facce principali: 2–3 minuti per lato per rosolare, quindi unisci burro, aglio ed erbe. Inclina la padella e nappe la carne con il fondo spumeggiante per altri 1–2 minuti. Togli dal fuoco, pepa e lascia riposare 5 minuti su un piatto caldo, coperta con carta, così i succhi si redistribuiscono.

Consigli di precisione per una cottura succosa

Se usi un termometro a sonda, punta a 50–52 °C al cuore per una cottura al sangue delicata e 55–58 °C per una media succulenta; oltre i 60 °C il vitello tende ad asciugarsi. L’osso rallenta leggermente la trasmissione del calore: valuta 30–60 secondi in più per lato su bistecche molto spesse. Per pezzi disossati e più sottili, riduci i tempi per evitare sovracotture.

Varianti rapide e abbinamenti

Per un profilo aromatico diverso, sostituisci il timo con salvia e scorza di limone, oppure sfuma il fondo con un cucchiaio di vino bianco e riduci brevemente. In abbinamento, prova contorni semplici che non coprano la delicatezza del vitello: patate al forno, spinaci saltati o un’insalata di campo con vinaigrette leggera. Il sale in fiocchi, aggiunto alla fine, esalta la superficie croccante senza estrarre umidità in cottura.

Scelta, porzionatura e differenze con altri tagli

Per bistecche alla griglia, preferisci lombata con osso e copertura di grasso uniforme: protegge la polpa e amplifica il sapore. Per la padella o per i ripieni la versione disossata è più maneggevole. Una frollatura breve e controllata nel vitello migliora tenerezza e aromi; chiedi al macellaio lo spessore desiderato: 3–4 cm per cotture rosate, 2 cm per tempi più rapidi.

Ricorda le corrispondenze: la lombata di vitello è parte della zona usata per la bistecca alla fiorentina quando include il filetto e l’osso a T; in altre presentazioni è proposta come controfiletto con osso semplice. Nel maiale, lo stesso distretto anatomico prende il nome di lonza o lombata: è più magra e beneficia di marinature brevi o cotture a calore moderato per rimanere tenera.