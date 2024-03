Due anni fa, hanno ottenuto il riconoscimento di indicazione geografica protetta, ecco dove mangiare i pizzoccheri in Valtellina: 10 indirizzi. L’Unione Europea ha quindi riconosciuto a questo prodotto il marchio IGP, grazie alla qualità ed alla filiera di produzione nella Valtellina. Per chi non lo sapesse i pizzoccheri è un tipo di pasta, preparata principalmente con farina di grano saraceno ed altri miscelati.

Dove mangiare i pizzoccheri in Valtellina: 10 indirizzi

La loro forma è molto simile a quella della tradizionale tagliatella, ma di colore più scuro. Sono un prodotto tipico della Valtellina, in provincia di Sondrio, esattamente di Teglio. Oltre ai pizzoccheri della Valtellina, esistono anche quelli di Chiavenna, ma sono sue tipi di pasta completamente diversi, questi ultimi infatti sono degli gnocchi a base di farina di frumento e pane secco bagnato nel latte.

I pizzoccheri di Teglio hanno determinate caratteristiche, non devono ad esempio superare i 7 centimetri di lunghezza ed il 1/2 centimetro di larghezza, vanno rigorosamente cotti insieme alla verdure e non in due pentole separate, infine, niente scolapasta, ma una schiumarola per evitare che si formi un ammasso di alimenti.

Insomma, preparare e cucinare i pizzoccheri è una vera e propria arte e se non siete particolarmente bravi, meglio andare al ristorante ed ordinarli. Ma come sono conditi i pizzoccheri? Con patate e verza di altissima qualità. Ecco quindi che vi mandiamo alla scoperta di 10 indirizzi dove mangiare i pizzoccheri in Valtellina.

Ristorante Da Silvio

In molti sostengono che in questo ristorante si possono mangiare i pizzoccheri più buoni della Valtellina. Il ristorante si trova a Chiuro, in provincia di Sondrio e propone tutti i piatti tipici, della cucina tradizionale valtellinese. Tra questi da segnalare gli Sciatt, croccanti e caldissime frittelle con all’interno il formaggio Casera, tipico di queste zone. La pastella che ricopre questi bocconcini è realizzata tra gli altri ingredienti, anche con grappa diluita in acqua frizzante o birra.

ORARI: n.p.

INDIRIZZO: Via Madonnina 2/4 – 23030 Chiuro (SO)

TELEFONO: 0342 563006

ATMOSFERA: Cucina tipica

Osteria al Sole

Oltre a cucinare dei pizzoccheri eccezionali, l’Osteria al Sole offre una meravigliosa vista sul paesino di Ponte e sulla Valle sottostante. D’estate e durante la bella stagione è possibile mangiare anche all’aperto. La cucina è quella tradizionale della zona, pizzoccheri, polenta taragna, salumi, formaggi locali e sciatt. Ottima cantina, composta principalmente da vini della zona.

ORARI: chiuso Lunedì sera e martedì giornata intera

INDIRIZZO: Via Berola, 1 – Ponte in Valtellina

TELEFONO: 0342 565298

ATMOSFERA: Cucina tipica

Agriturismo il Vecchio Torchio

Esattamente nella città dove sono nati, si trova l’Agriturismo il Vecchio Torchio, tra i migliori luoghi dove mangiare i pizzoccheri in Valtellina. L’agriturismo è a condizione familiare ed è un ambiente caldo dove si possono gustare piatti tipici della zona, realizzati con prodotti fatti in casa. Il frutteto e l’allevamento, consente di mangiare prodotti sani e naturali. A disposizione anche 6 camere per il pernottamento.

ORARI: n.p.

INDIRIZZO: Via Arboledo, 15 – 23036 Teglio (SO)

TELEFONO: 0342 780481 – 340 3365566

ATMOSFERA: Cucina tipica

Ristorante San Pietro

Il ristorante San Pietro si trova in pieno centro storico, davanti all’omonima chiesa della città. Pizzoccheri infinitamente buoni ed una vasta scelta di menù con i maggiori piatti valtellinesi. Nella stagione calda, si può magiare nell’ampio terrazzo esterno. Ottimo per fare una passeggiata a Teglio, alla scoperta delle sue meraviglie.

ORARI: giorno di chiusura Martedì

INDIRIZZO: Via Pruneri, 2 – 23036 Teglio (SO)

TELEFONO: 339 7393009

ATMOSFERA: Cucina tipica

Trattoria Orio

Semplicità e genuinità, queste sono due delle caratteristiche principali della Trattoria Orio di Teglio. I piatti sono ancora preparati secondo le ricette della signora Pina, la prima proprietaria e cuoca della trattoria. Oggi la tradizione è portata avanti dal figlio e dalla sua famiglia. Vastissima l’offerta dei piatti tipici, ma ottimi anche selvaggina, funghi e salumi. La Trattoria Orio è tra i fondatori dell’Accademia del pizzocchero di Teglio, per la salvaguardia del prodotto.

ORARI: giorno di chiusura Martedì

INDIRIZZO: via Piazzola 1 – 23036, Teglio (SO)

TELEFONO: 3409610995 – 0342780166

ATMOSFERA: Cucina tipica

Hotel Ristorante il Combolo

L’Hotel Ristorante Combolo nasce all’interno di un palazzo signorile del 1500 e deve il suo nome al monte Combolo, situato proprio nel comune di Teglio. Cucina valtellinese e tanti riconoscimenti importanti per la cucina del Combolo. Quattro le sale dove mangiare: Sala del Novecento, Sala degli Archi, Tavernetta l’Antico Camino e Ristorante la Terrazza per il periodo estivo.

ORARI: giorno di chiusura Martedì

INDIRIZZO: Via Roma 5, 23036 Teglio (SO)

TELEFONO: 0342 780083

ATMOSFERA: Cucina tipica

Hotel Ristorante Bellavista

Recensioni sui pizzoccheri più che positive per il Ristorante Bellavista. C’è chi addirittura non si accontenta di un solo piatto della specialità valtellinese. Location familiare ed intima, ed un panorama incredibilmente suggestivo. Da assaggiare anche la tenerissima carne e la torta carote e cocco.

ORARI: giorno di chiusura Martedì

INDIRIZZO: Via Roma 32, 23036 Teglio (SO)

TELEFONO: 0342 780118

ATMOSFERA: Cucina tipica

Ristorante Fracia

Il ristorante Fracia si trova in mezzo alle vigne di Teglio e propone la cucina tradizionale valtellinese, ma rivista dallo chef. L’ambiente è davvero molto caldo ed accogliente, e d’estate si possono assaporare i piatti nella veranda estiva che si affaccia sui monti. Oltre ai pizzoccheri, il ristorante offre anche specialità della zona molto antiche.

ORARI: Da Lunedì a Domenica 12:00 – 15:00 / 19:00 – 01:00 -Chiuso il Mercoledì

INDIRIZZO: località Fracia Teglio (SO)

TELEFONO: 0342 482671

ATMOSFERA: Cucina tipica

Ristorante ai Tigli

Il ristorante Ai Tigli di Teglio, sembra uno scioglilingua, ma non poteva mancare tra i 10 indirizzi dove mangiare i pizzoccheri in Valtellina. In questo ristorante si mangiano pizzoccheri valtellinesi doc e molti altri piatti locali. Tra le specialità troviamo la carne alla brace. Da provare la torta di grano saraceno con sambuco.

ORARI: Chiuso il Mercoledì

INDIRIZZO: Via C. Besta, 13

TELEFONO: 0342 780290

ATMOSFERA: Cucina tipica

Ristorante al Castello

Pizzoccheri doc e porzioni abbondanti per il Ristorante al Castello di Teglio. I famosi primi valtellinesi sono preparati e cucinati secondo la ricetta tradizionale. Non solo pizzoccheri tuttavia, ma anche sciatt, pasta fresca e specialità valtellinesi e la sera possibilità di mangiare una buonissima pizza.

ORARI: giorno di chiusura Martedì

INDIRIZZO: Via Carlo Besta, 10, 23036 Teglio SO

TELEFONO: 0342 780305

ATMOSFERA: Cucina tipica

