Ingredienti freschi per un dolce unico

Il crumble all’avena con fragole e rabarbaro è un dolce che celebra i sapori primaverili, unendo la dolcezza delle fragole e l’acidità del rabarbaro. Questo dessert non solo è delizioso, ma è anche semplice da preparare, rendendolo ideale per ogni occasione, dalla merenda al dessert di fine pasto. Gli ingredienti principali sono facilmente reperibili e possono essere personalizzati in base ai gusti.

Preparazione della frutta

Per iniziare, è fondamentale preparare correttamente la frutta. Lavate e mondate le fragole, rimuovendo il picciolo e tagliandole a metà. Successivamente, prendete il rabarbaro, che deve essere pulito e tagliato a rocchetti di circa un centimetro. In una ciotola, mescolate le fragole con il rabarbaro, aggiungendo un cucchiaio di zucchero semolato, il succo di un limone e due cucchiai di liquore al rabarbaro o rum. Questa marinatura permetterà ai sapori di amalgamarsi, creando un ripieno succulento.

Preparazione del crumble

Il passo successivo è la preparazione del crumble. In una ciotola, unite la farina, lo zucchero di canna e i fiocchi d’avena. Aggiungete il burro tagliato a pezzetti e lavorate l’impasto con le mani, fino a ottenere una consistenza sabbiosa. È importante non lavorare troppo l’impasto per mantenere la friabilità. Una volta pronto, raccoglietelo a palla e lasciatelo riposare in frigorifero per 2-3 ore, o anche per tutta la notte, per ottenere un crumble ancora più gustoso.

Cottura e presentazione

Quando l’impasto è pronto, stendetelo in una teglia foderata di carta da forno, formando uno strato di circa due centimetri. Infornate a 180 °C in modalità statica per circa 20 minuti, fino a quando non sarà dorato. Nel frattempo, scaldate una noce di burro in padella e aggiungete la frutta marinata, saltandola per 2-3 minuti per insaporirla. Una volta cotto, servite il crumble caldo, accompagnato dalla frutta e dal suo sughetto, completando il piatto con una pallina di gelato fiordilatte per un tocco di freschezza.