Ingredienti freschi per un piatto estivo

La crema rustica di legumi freschi con scampi è un primo piatto che celebra i sapori dell’estate. Con l’arrivo della bella stagione, i mercati si riempiono di legumi freschi come fave e piselli, ingredienti ideali per una ricetta leggera e gustosa. Questo piatto non solo è semplice da preparare, ma è anche un’ottima scelta per sorprendere gli ospiti durante un pranzo all’aperto.

Preparazione della crema di legumi

Per realizzare questa deliziosa crema, inizia con la preparazione dei legumi. Sbollenta le fave in acqua salata, quindi scolale e pelale. In una casseruola, unisci le fave, i piselli sgranati e i cipollotti affettati a rondelle. Aggiungi del brodo vegetale bollente e cuoci per circa 10 minuti. Una volta cotti, frulla il tutto fino a ottenere una consistenza cremosa. Ricorda di aggiustare di sale e pepe a piacere. Lascia intiepidire la crema prima di servirla.

Scampi: il tocco finale

Gli scampi sono il complemento perfetto per questa crema. Sguscia gli scampi e inserisci nella polpa un rametto di rosmarino per insaporirli. Cuocili in padella con un filo d’olio per circa 2 minuti, fino a quando non saranno dorati. Servi la crema a temperatura ambiente, guarnendo con gli scampi rosolati. Questo piatto non solo è un trionfo di sapori, ma anche un’esplosione di colori, perfetto per i pranzi estivi.