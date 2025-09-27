EurHop 2025: Scopri 800 Birre Artigianali in un Viaggio Indimenticabile

Dal 10 al 12 ottobre, il Salone delle Fontane a Roma ospiterà EurHop, un evento che ha rapidamente guadagnato importanza in Europa per gli appassionati di birra artigianale. Con circa 100 birrifici selezionati e oltre 800 birre da assaporare, questa undicesima edizione si preannuncia come un’esperienza memorabile per tutti gli amanti della birra.

Un evento di qualità per gli appassionati

Il successo di EurHop si basa su una selezione esclusiva di produttori. Solo i birrifici invitati dal fondatore Manuele Colonna possono partecipare, assicurando così un elevato standard qualitativo. I visitatori avranno l’opportunità di esplorare un panorama brassicolo che spazia dalle tradizioni belghe e tedesche alle interpretazioni più moderne, come le sour, le neipa e le imperial stout.

Birre in mostra e interazione con i mastri birrai

Durante l’evento, i mastri birrai presenteranno le loro creazioni, alcune delle quali saranno preparate appositamente per l’occasione. Questa interazione diretta offre un’opportunità unica per approfondire la cultura della birra artigianale e apprendere dai professionisti del settore.

Un luogo emblematico e un’esperienza immersiva

Il Salone delle Fontane, con i suoi 2000 metri quadri di spazio, rappresenta una location storica ideale per l’evento. Caratterizzato da marmi e archi, questo palazzo simbolo del razionalismo italiano offrirà un’atmosfera unica per la manifestazione.

Il pub più lungo d’Europa

All’interno della sala, i visitatori troveranno due banconi lunghi 45 metri, creando così il pub più lungo d’Europa. Questo design innovativo consente di esplorare la varietà degli stili di birra senza lunghe attese. Ogni partecipante riceverà un bicchiere commemorativo graduato e una mappa dettagliata con la descrizione delle birre.

Assapora la diversità e goditi il festival

Per partecipare a EurHop, i consumatori utilizzeranno gettoni acquistabili in cassa, che consentiranno di scegliere tra mezze porzioni o bicchieri interi, facilitando così l’assaggio di una gamma più ampia di stili. Inoltre, l’evento prevede un’area dedicata allo street food, dove sarà possibile gustare deliziosi fritti romani, pizza, hamburger e opzioni vegetariane.

Un programma ricco di eventi e attività

EurHop non si limita alla birra; rappresenta un vero e proprio festival culturale. Il programma prevede degustazioni guidate, incontri didattici, musica dal vivo e DJ set, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente. I biglietti giornalieri e l’abbonamento per l’intera manifestazione sono già disponibili su Ciaotickets al prezzo di dieci euro, ma non includono i gettoni per le consumazioni.

EurHop 2025 offre un’importante occasione per immergersi nel mondo della birra artigianale, conoscere nuovi produttori e gustare una vasta selezione di birre. Questo evento celebra la passione per la birra in tutte le sue forme.