Felafel di quinoa: un’alternativa gustosa e sana

I felafel di quinoa rappresentano un’ottima scelta per chi desidera un piatto saporito e sano, perfetto per chi segue un’alimentazione vegetariana o vegana. Queste polpette, moderne e nutrienti, sostituiscono i tradizionali ceci con la quinoa, offrendo una consistenza morbida e un profilo nutrizionale interessante. La quinoa, nota per il suo alto contenuto di proteine vegetali, fibre e minerali, è naturalmente priva di glutine, rendendo questo piatto adatto a chi ha particolari esigenze alimentari.

Ingredienti e preparazione dei felafel di quinoa

Preparare i felafel di quinoa è un processo semplice e gratificante. Per creare un piatto ricco di sapore, è fondamentale scegliere ingredienti freschi e di qualità. Ecco una lista degli ingredienti necessari:

150 g di quinoa

1 patata media

250 g di ceci precotti

1 scalogno

1 cucchiaio di curcuma

1 cucchiaio di peperoncino in polvere

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva

Sale q.b.

Latte di soia q.b.

Farina di ceci (facoltativa)

Iniziate risciacquando la quinoa sotto acqua corrente e cuocetela in una casseruola con abbondante acqua salata, seguendo le istruzioni sulla confezione. Nel frattempo, lessate la patata fino a renderla morbida, poi schiacciatela con una forchetta.

Come mixare gli ingredienti

In un mixer, frullate i ceci precotti insieme allo scalogno, al pepe, alla curcuma e al peperoncino, aggiungendo un filo d’olio. Una volta ottenuto un composto omogeneo, unite la quinoa scolata, la patata schiacciata, un po’ di latte di soia e un pizzico di sale. Mixate finché non avrete un impasto denso e compatto.

Formare e cuocere i felafel

Lasciate riposare l’impasto per circa 10 minuti. Dopo il riposo, formate delle piccole polpette e, se desiderate, passatele nella farina di ceci per una croccantezza extra. Posizionate i felafel su una teglia rivestita di carta da forno e cuoceteli in forno ventilato a 180 °C per 15 minuti, ricordandovi di girarli a metà cottura.

Varianti gustose per i felafel di quinoa

Per rendere i felafel di quinoa ancora più interessanti, potete arricchire l’impasto con verdure grattugiate come carote o zucchine. Ricordate di strizzarle per eliminare l’acqua in eccesso prima di aggiungerle al composto. Questa variante non solo aggiunge colore, ma rende anche i felafel più nutrienti e appetitosi, perfetti per stimolare l’appetito anche dei più piccoli.

Come servire i felafel di quinoa

Questi felafel possono essere serviti in vari modi: come secondo piatto, finger food o aperitivo. Un’ottima idea è accompagnarli con una salsa a base di yogurt vegetale e limone o una crema di avocado. Se preferite una consistenza più croccante, potete anche friggere i felafel in padella con un filo d’olio, girandoli delicatamente fino a doratura completa. Insomma, un piatto versatile da personalizzare secondo i propri gusti!

Abbinamenti perfetti

Per un pasto completo e sano, i felafel di quinoa si accompagnano bene con contorni leggeri come zucchine trifolate, melanzane grigliate o un’insalata fresca di stagione. Se amate la quinoa, non dimenticate che può essere utilizzata anche in altre ricette, come burger vegetali, zuppe o cous cous alternativi, dimostrando così la sua versatilità in cucina.