Un evento gastronomico di prestigio

Ogni anno, Monte-Carlo diventa il palcoscenico di un evento straordinario che attira appassionati di gastronomia da tutto il mondo: il Festival des Etoilés Monte-Carlo. Questo festival, che si svolgerà fino all’autunno del 2025, promette di deliziare i palati più esigenti con una serie di cene esclusive preparate da alcuni dei migliori chef del panorama culinario internazionale. Gli ospiti avranno l’opportunità di vivere un’esperienza unica, dove la cucina diventa un viaggio tra culture e tradizioni culinarie diverse.

Un programma ricco di eventi

Il festival è iniziato il 10 aprile con una cena a quattro mani presso il ristorante Le Grill dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo, dove lo chef Dominique Lory ha accolto il suo mentore Pierre Gagnaire. Questo incontro ha segnato l’inizio di un programma che si fa sempre più ambizioso, culminando in una cena di gala che promette di essere indimenticabile. Tra i momenti salienti, il 20 giugno si svolgerà una cena presso il Louis XV-Alain Ducasse, dove il celebre chef francese riunirà talenti come Albert Adrià e Emmanuel Pilon per una serata di alta cucina creativa.

Chef di fama internazionale

Il festival non è solo un’opportunità per assaporare piatti straordinari, ma anche per vedere all’opera chef di fama mondiale. Il 13 luglio, il rinomato Yannick Alléno ospiterà Davide Oldani, un chef italiano noto per la sua “Cucina Pop”. Insieme, daranno vita a un menù che combina semplicità e alta tecnica, con piatti che riflettono le loro identità culinarie. Inoltre, il 18 luglio, Marcel Ravin accoglierà Anne-Sophie Pic, una delle chef più decorate al mondo, per una cena che promette di unire sensibilità e audacia.

Un impegno per la sostenibilità

Oltre all’eccellenza gastronomica, il Festival des Etoilés Monte-Carlo si distingue anche per il suo impegno verso la sostenibilità. Il 23 settembre, si svolgerà una cena simbolica presso il ristorante Elsa, dove i chef Marcel Ravin e Florent Pietravalle uniranno le loro forze per promuovere una cucina etica e responsabile, utilizzando ingredienti freschi e locali. Questo approccio riflette la filosofia del Monte-Carlo Société des Bains de Mer, che da anni si impegna nella transizione ecologica e nella responsabilità sociale.

Un’esperienza da non perdere

Il Festival des Etoilés Monte-Carlo è molto più di un semplice evento gastronomico; è un’esperienza che celebra la cultura, l’arte e la bellezza della cucina. Con una serie di eventi che si svolgeranno in location esclusive e unici, gli ospiti avranno l’opportunità di immergersi in un mondo di sapori e creatività. Non perdere l’occasione di partecipare a questa celebrazione dell’alta cucina e di vivere un’esperienza indimenticabile nel cuore di Monte-Carlo.