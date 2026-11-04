Con la voce rotta dall'emozione, Giusina Battaglia è tornata davanti alle telecamere di È sempre mezzogiorno.

La cuoca del programma di Antonella Clerici riprenderà il suo posto a poco più di due settimane dalla morte improvvisa del marito, Sergio Colicchio, scomparso tra il 17 e il 18 ottobre per un malore. Le cause non sono state rese note.

Il messaggio sui social

Giusina ha spiegato come sta vivendo questo momento. «È una situazione nuova», ha detto, ammettendo che ogni giorno si procede «un passo alla volta». Poi ha raccontato la ragione che l’ha spinta a tornare: «Mi sono detta che devo riemergere per i miei bambini», ha aggiunto, perché «devo lavorare e continuare a vivere» per loro e per sé, senza lasciarsi andare alla depressione.

I figli sono due gemellini di dieci anni, ed è per loro che la cuoca ha scelto di non fermarsi.

Pochi giorni prima, in un video pubblicato sui social, Giusina aveva anticipato la scelta di tornare. Aveva spiegato di non voler annullare gli impegni già presi, perché Sergio non avrebbe voluto, e che «è difficilissimo» ma che andava fatto, anche perché «la vita continua» e il lavoro è necessario per andare avanti.

Era già stato il suo primo messaggio dopo la tragedia, il 20 ottobre, a far capire quanto fosse stata colpita dal sostegno ricevuto: si era detta «straziata dal dolore» ma «invasa» dall’affetto del pubblico, promettendo di tornare presto.

Le parole di Antonella Clerici

A sostenerla fin dai primi giorni è stata proprio la conduttrice, che nei giorni dopo la notizia le aveva mandato un messaggio semplice: «Giusina, ti vogliamo bene: quando te la senti, ti aspettiamo». Al ritorno in studio Giusina ha voluto ringraziare lei, la squadra del programma e tutte le persone che le hanno scritto.

Chi era Sergio Colicchio

Napoletano, cresciuto nel quartiere di Fuorigrotta, Sergio Colicchio aveva lavorato per anni come cameraman a Mediaset. Giusina lo ha sempre ricordato come una presenza fondamentale nel suo percorso professionale e personale.