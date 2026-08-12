Latte crudo nei formaggi: come riconoscerli e quando evitare il consumo

I formaggi a latte crudo sono una tradizione casearia italiana, ma è importante conoscerne i rischi e le precauzioni per un consumo sicuro, soprattutto per i più piccoli

I formaggi a latte crudo sono un simbolo della tradizione casearia italiana, apprezzati per il loro sapore unico e genuino. Tuttavia, è fondamentale essere consapevoli dei potenziali rischi per la salute, soprattutto per i bambini e le persone più vulnerabili. In questo articolo, esploreremo come riconoscere questi formaggi, quali precauzioni adottare e perché la loro sicurezza dipende da vari fattori.

La produzione di formaggi a latte crudo è regolamentata da rigidi standard igienico-sanitari, ma rimane un alimento delicato dal punto di vista microbiologico. La scelta di utilizzare latte non pastorizzato è legata alla tradizione e consente di preservare le caratteristiche aromatiche del latte, ma è essenziale conoscere i rischi associati.

Come riconoscere i formaggi a latte crudo

Un formaggio a latte crudo è prodotto con latte che non è stato riscaldato oltre i 40°C. Secondo il Regolamento Europeo 853/2004 questi prodotti devono riportare chiaramente in etichetta l’indicazione ‘latte crudo’. Inoltre, il Ministero della Salute ha stabilito che sui formaggi ottenuti da latte non pastorizzato deve essere riportata un’avvertenza per le categorie più fragili, come bambini, anziani e donne in gravidanza.

È importante notare che non tutti i formaggi venduti in malga o nei mercati contadini sono necessariamente a latte crudo. Per essere certi, è sempre consigliabile leggere attentamente l’etichetta o chiedere informazioni al produttore. Anche alcuni formaggi prodotti su larga scala possono essere ottenuti con latte crudo, quindi l’aspetto esteriore non è un indicatore affidabile.

I rischi associati ai formaggi a latte crudo

I formaggi a latte crudo possono rappresentare un rischio per la salute se contaminati da batteri come SalmonellaListeria e Escherichia coli STEC. Questi microrganismi possono causare gravi forme di gastroenterite, soprattutto nei bambini e nelle persone con sistemi immunitari compromessi. La pastorizzazione del latte è un trattamento termico che elimina o riduce significativamente la presenza di questi batteri, ma quando questo processo non viene effettuato, i batteri possono sopravvivere e contaminare il formaggio.

La sicurezza dei formaggi a latte crudo dipende da diversi fattori, tra cui il tipo di latte utilizzato, le modalità di lavorazione e le caratteristiche del formaggio stesso. Ad esempio, i formaggi freschi e a pasta molle offrono condizioni più favorevoli alla sopravvivenza dei batteri rispetto ai formaggi stagionati, che tendono a essere più sicuri grazie al processo di maturazione.

Il caso di Mattia Maestri

Un tragico esempio dei rischi associati ai formaggi a latte crudo è la storia di Mattia Maestri un ragazzo di 13 anni che, nel 2017, contrasse la sindrome emolitico-uremica (SEU) a causa di un formaggio contaminato da Escherichia coli STEC. Mattia rimase in stato vegetativo per nove anni prima di morire nel 2026. Questo caso ha portato alla luce l’importanza di regole più chiare e di un’etichettatura obbligatoria per i formaggi a latte crudo, soprattutto per proteggere i bambini.

L’infettivologo Matteo Bassetti ha lanciato un appello ai genitori, chiedendo il divieto di somministrare formaggi a latte crudo ai bambini sotto i 10 anni, come già previsto in Francia. Bassetti ha sottolineato l’importanza di un’etichettatura esplicita che informi i consumatori sui rischi associati a questi prodotti.

Consigli per un consumo sicuro

Per godere dei formaggi a latte crudo in sicurezza, è fondamentale seguire alcune precauzioni. Prima di tutto, leggere attentamente l’etichetta per verificare la presenza di avvertenze per le categorie fragili. Inoltre, è consigliabile evitare di somministrare questi formaggi ai bambini piccoli e alle persone con sistemi immunitari compromessi.

Scegliere formaggi stagionati può ridurre il rischio di contaminazione, poiché il processo di maturazione tende a eliminare i batteri nocivi. Infine, è sempre una buona pratica conservare i formaggi a latte crudo in frigorifero e consumarli entro la data di scadenza indicata.

Conoscere i rischi, leggere le etichette e seguire le precauzioni necessarie può permettere di gustare questi prodotti senza preoccupazioni, proteggendo la salute di tutta la famiglia.