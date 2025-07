La sorprendente opinione di Antonella Clerici sugli chef di Instagram

In un’epoca in cui la cucina è diventata una vera e propria star dei social media, Antonella Clerici ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua. Intervistata da Alessandro Cattelan nel suo podcast ‘Supernova’, la storica conduttrice ha espresso opinioni schiette e senza filtri sui cuochi che spopolano su Instagram. E le sue parole potrebbero sorprenderti!

Chef da social: un’illusione?

Antonella ha messo in luce una verità scomoda: molti degli chef che vediamo sui social non sono esattamente come sembrano. “Spesso sono delle pippe colossali”, ha affermato, ribadendo che la differenza tra la preparazione di un piatto dal vivo e la realizzazione di un reel è abissale. Mentre in video appaiono come fenomeni, dal vivo possono rivelarsi molto meno competenti. Clerici ha sottolineato come il montaggio possa ingannare il pubblico, creando un’illusione di abilità che, nella realtà, può non rispecchiare le capacità culinarie effettive. Ti sei mai chiesto se quello che vedi sui social sia davvero la realtà? La sua esperienza, maturata dopo aver osservato centinaia di professionisti, chef tristellati Michelin inclusi, le consente di avere una visione privilegiata sul mondo della cucina. Ma non è solo questione di talento: il contesto e la pressione di cucinare in diretta possono rivelare limitazioni inaspettate.

Un’assaggiatrice con stile

Ma non è solo la questione degli chef a preoccuparla. Antonella ha parlato anche della sua esperienza come assaggiatrice di piatti gourmet in televisione. “Mangio in studio, ma mi porto le cose da casa”, ha confessato. In passato, la Clerici mangiava durante le trasmissioni, ma ha dovuto fare i conti con le sue abitudini alimentari: “Dopo aver assaggiato piatti impegnativi ogni giorno, ho capito che era meglio portarmi un’insalata o della pasta integrale”. Una scelta saggia, che dimostra come la salute debba sempre avere la priorità, anche per chi lavora nel mondo della cucina. Ti sei mai trovato a dover bilanciare il piacere del cibo con la tua salute? Questo è un tema che tocca davvero tutti noi.

Un consiglio per Alessandro Cattelan

La conversazione si è poi spostata su Cattelan e il suo stile di conduzione. Antonella non ha risparmiato complimenti: “Ti amo dal punto di vista professionale e trovo che tu sia bravissimo”. Tuttavia, ha anche offerto un consiglio prezioso: “Dovresti abbassarti un po’ e coinvolgere di più il pubblico”. È un richiamo a un maggiore coinvolgimento emotivo, un aspetto che secondo lei è cruciale per la conduzione di un programma di successo. Cattelan ha accolto con modestia queste osservazioni, riconoscendo che ogni tanto ha bisogno di tirare fuori il suo lato più empatico. “A me sembra già di essere il più scemo del quartiere”, ha risposto, dimostrando come anche i migliori possano avere bisogno di feedback per migliorarsi.

In definitiva, le parole di Antonella Clerici ci offrono uno spaccato significativo del mondo della cucina in tv e sui social. Cosa ne pensi tu di questi chef da social? Faccelo sapere nei commenti!