I 5 migliori ristoranti liguri da non perdere quest’estate

Se sei pronto per un’avventura culinaria che ti porterà a scoprire i sapori autentici della Liguria, sei nel posto giusto! Da Genova a Ventimiglia, questa regione è un vero e proprio tesoro di prelibatezze che aspettano solo di essere assaporate. Non crederai mai a cosa abbiamo selezionato per te: cinque ristoranti che non solo offrono piatti deliziosi, ma raccontano anche storie di tradizione e innovazione gastronomica. Preparati a restare a bocca aperta! ✨

1. Da Ö Vittorio: un tuffo nella tradizione

Nel cuore della rinomata Focaccia di Recco, il ristorante Da Ö Vittorio è un must per chi desidera assaporare la vera cucina ligure. Gestito dalla stessa famiglia da cinque generazioni, questo locale è famoso per la sua focaccia farcita con formaggio fresco, ma non è tutto: qui potrai gustare anche piatti tradizionali come le trofie al pesto e il Coniglio alla ligure. Ogni morso racconta una storia di passione e dedizione, rendendo ogni visita un’esperienza indimenticabile. Non perderti nemmeno i dolci locali, come i canestrelli di Torriglia: un vero viaggio nel cuore della Liguria! 🍽️

2. Il Marin: alta cucina con vista

Situato all’interno di Eataly, Il Marin è un ristorante stellato che offre una vista mozzafiato sul Porto Antico di Genova. Sotto la guida dello chef Marco Visciola, questo locale ha saputo reinventare la tradizione ligure attraverso piatti innovativi e un uso creativo degli ingredienti. Dalle conserve di pesce ai salumi artigianali, ogni piatto è una celebrazione del territorio. Prova il Crudo centenario o i Tortellini di testa: sono esperienze culinarie che non dimenticherai facilmente! La numero 4 ti lascerà letteralmente senza parole! 😲

3. Etra: un viaggio tra arte e gastronomia

Aperto da meno di un anno, Etra è un ristorante che unisce la cucina all’arte in un ambiente unico. Situato nel Palazzo dei Rolli in piazza De Ferrari, è guidato dallo chef Davide Cannavino. Qui, ogni piatto è un’opera d’arte, servita su fossili e accompagnata da mostre che trasformano il pasto in un’esperienza multisensoriale. Non perderti il Sashimi di tonno con alga wakame e acqua di peperone arrosto: un piatto che è pura poesia gastronomica! 🎨

4. Equilibrio: la magia dell’entroterra

Se desideri un’esperienza culinaria magica, Equilibrio ti aspetta nell’entroterra di Imperia. Situato in un vecchio mulino, questo ristorante stellato offre un’atmosfera incantevole e piatti che esaltano le materie prime locali. Lo chef Jacopo Chieppa, con un passato al Mirazur, porta la sua esperienza in ogni portata. Prova la Focaccia del Contadino e il Cannolo di seppia con ciliegie: un’interpretazione sorprendente della tradizione ligure. La location e la qualità del cibo ti faranno sentire come in una fiaba! 🌟

5. Balzi Rossi: un confine di sapori

Infine, non puoi perderti Balzi Rossi, il ristorante che affaccia sul mare, proprio al confine con la Francia. Qui, la freschezza delle materie prime è fondamentale, e ogni piatto è un viaggio per il palato. Dall’iconico Coniglio alla Ligure alla Testa di scorfano, ogni morso è un’esperienza sensoriale che ti lascerà senza parole. Non dimenticare di ammirare la vista panoramica mentre gusti le prelibatezze: è un’esperienza che non puoi lasciarti sfuggire! 🌊

Hai già scelto quale ristorante visitare? La Liguria ti aspetta con i suoi sapori e la sua tradizione. Condividi le tue esperienze nei commenti e preparati a vivere un’estate indimenticabile! 🍷