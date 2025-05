Un evento di grande rilevanza per la gastronomia

Il 22 maggio si svolgerà al Teatro Civico di Tortona la prima edizione dei Derthona Awards, un evento che promette di essere un punto di riferimento per la celebrazione dell’arte culinaria italiana. Questo premio nasce dall’idea di valorizzare le storie del gusto, senza etichette o classifiche, ma con un forte focus sulla narrazione e la cultura gastronomica. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Tortona e coordinata dall’assessore alla Cultura, Fabio Morreale, su mandato del sindaco Federico Chiodi.

Un parterre di eccellenza

Tra i protagonisti della serata ci sarà Iginio Massari, considerato il “maestro dei maestri” della pasticceria italiana. Massari ha rivoluzionato il mondo della dolciaria, trasformando l’arte dolce in un linguaggio autonomo che racconta l’Italia in tutte le sue sfaccettature. Accanto a lui, Franco Pepe, pizzaiolo di fama, noto per il suo approccio autentico e per la qualità degli ingredienti utilizzati nella sua pizzeria a Caiazzo.

Non mancheranno anche figure come Benedetta Rossi, la food influencer che ha riavvicinato gli italiani alla cucina domestica, e Cristiano Tomei, chef innovativo e provocatorio, il cui lavoro è fortemente ancorato alla tradizione culinaria italiana. La serata vedrà anche la partecipazione di Anna Zhang, vincitrice di MasterChef Italia, e Erika Gotta, giovane chef che racconta la montagna attraverso la sua cucina.

Un evento corale e inclusivo

I Derthona Awards non saranno solo un momento di premiazione, ma un vero e proprio evento corale. La cerimonia prevede dialoghi e incontri tra i premiati e il pubblico, creando uno spazio di confronto e condivisione delle esperienze. Ogni ospite avrà l’opportunità di raccontare il proprio percorso e la propria visione della gastronomia, rendendo l’evento un’importante occasione di scambio culturale.

Inoltre, la serata culminerà con una cena speciale preparata da alcuni dei protagonisti, un convivio che unirà storie e sapori. Il ricavato dell’evento sarà devoluto alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, sottolineando l’impegno sociale di questa iniziativa. I Derthona Awards apriranno ufficialmente il weekend di AssaggiaTortona, una storica rassegna enogastronomica che animerà la città con eventi, degustazioni e incontri dal 23 al 25 maggio.