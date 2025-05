Il gelato artigianale in crescita: dati e tendenze

Il gelato artigianale continua a rappresentare una passione diffusa in Italia e in Europa, contribuendo significativamente all’economia del settore alimentare. Secondo l’Osservatorio SIGEP World, i dati di CREST-Circana e dell’Associazione Italiana Gelatieri rivelano un aumento dei consumi del 2% nell’ultimo anno, con l’Italia che si conferma leader nel mercato con oltre 600 milioni di porzioni vendute. Le previsioni per l’estate 2024 parlano di un incremento ulteriore del 4%, dimostrando che, nonostante le difficoltà economiche, il gelato rimane un “lusso” accessibile per molti.

Innovazione e attenzione agli ingredienti

Un fattore chiave per il successo del gelato artigianale è la crescente abilità dei gelatieri nel creare gusti che soddisfano le aspettative dei consumatori. Oggi, il gelato è sempre più “naturale”, con un’attenzione particolare alla qualità degli ingredienti. Antonio Mezzalira, un gelatiere di successo, ha introdotto gusti innovativi come l’aronia e la barbabietola, che non solo sono deliziosi ma anche salutari. La tendenza verso ingredienti freschi e di stagione è in aumento, con un focus sulla frutta, che offre sapori autentici e proprietà nutrizionali elevate.

Sostenibilità e salute: il futuro del gelato

La sostenibilità è diventata una priorità nel settore del gelato artigianale. Sergio Colalucci, presidente della Gelato World Cup, sottolinea l’importanza di offrire gelati senza zuccheri aggiunti e 100% vegetali, rispondendo così alle esigenze di un pubblico sempre più attento alla salute. Inoltre, l’uso di frutta fresca e di stagione non solo garantisce un prodotto più saporito, ma contribuisce anche a pratiche più sostenibili. Vincenzo Pennestrì, presidente dell’Associazione Gelatieri Italiani, evidenzia come la frutta fresca e i sorbetti stiano guadagnando popolarità, specialmente con l’arrivo della stagione calda.

Il ritorno ai gusti classici e l’innovazione

Il 2024 segna anche un ritorno ai gusti classici, con gelatieri come Taila Semerano che propongono varianti innovative di sapori tradizionali. La stracciatella inversa, ad esempio, combina cioccolato fondente e cioccolato bianco, offrendo un’esperienza gustativa unica. Inoltre, l’interesse per l’abbinamento di gelato e pasticceria sta crescendo, portando a creazioni che includono biscotti e croccanti. Questo approccio non solo arricchisce l’offerta, ma attira anche una clientela più ampia, desiderosa di esplorare nuove esperienze culinarie.

Il futuro del gelato: differenziazione dei prezzi e gusti esotici

Un’altra tendenza emergente è la differenziazione dei prezzi in base ai gusti, simile a quanto avviene nelle pizzerie. Antonio Mezzalira ha già implementato questa strategia, con gelati particolari come quello al prosecco che ha un prezzo superiore. Inoltre, l’introduzione di gusti esotici come matcha e mango asiatico sta ampliando l’orizzonte del gelato artigianale, rendendolo sempre più internazionale. La tecnologia gioca un ruolo fondamentale in questo processo, migliorando la texture e personalizzando l’esperienza del consumatore.