Un nuovo inizio per i ragazzi con disabilità

Il Ristorante Ragazzi di Sipario, situato in Via Aretina 16 r a Firenze, rappresenta un esempio luminoso di come l’inclusione sociale possa essere realizzata attraverso il lavoro. Questo ristorante non è solo un luogo dove mangiare, ma un progetto che offre a quindici giovani con disabilità l’opportunità di lavorare e diventare protagonisti della propria vita. Marco Martelli Calvelli, presidente della cooperativa sociale I Ragazzi di Sipario Onlus, racconta la genesi di questa iniziativa, che nasce dalla necessità di creare un futuro migliore per i ragazzi con disabilità intellettive.

Un percorso di crescita e autonomia

La storia del Ristorante Ragazzi di Sipario inizia diciotto anni fa, quando un gruppo di genitori decise di unirsi per affrontare le sfide legate all’inserimento lavorativo dei propri figli. “All’epoca non c’erano molte realtà che anticipassero qualcosa di concreto”, spiega Martelli Calvelli. Da un semplice corso di ristorazione, l’idea di aprire un vero ristorante si è trasformata in realtà. Dopo anni di esperienza in diverse sedi, il ristorante ha finalmente trovato la sua casa, dove i ragazzi possono lavorare in un ambiente stimolante e formativo.

Un modello di gestione innovativo

Ciò che rende unico il Ristorante Ragazzi di Sipario è il modello di gestione. I ragazzi non sono semplicemente dipendenti, ma soci fondatori del ristorante. Questo approccio innovativo è stato possibile grazie all’introduzione della figura dell’amministratore di sostegno, che ha permesso ai giovani di assumere responsabilità legali senza gravare sulle famiglie. “I ragazzi sono i veri proprietari del ristorante”, sottolinea Martelli Calvelli, evidenziando l’importanza di questo cambiamento per l’autonomia dei giovani.

Un’offerta gastronomica di qualità

Il ristorante offre un menù che celebra la cucina toscana, con piatti preparati utilizzando ingredienti freschi e di stagione, forniti da cooperative sociali gestite da ragazzi con disabilità. A pranzo, il menù include opzioni vegetariane e piatti tipici come pasta all’amatriciana e pappa al pomodoro, mentre a cena la proposta si arricchisce con piatti gourmet creati in collaborazione con chef di rinomati ristoranti. “Ogni settimana, i ragazzi hanno l’opportunità di preparare piatti gourmet, imparando così nuove tecniche culinarie”, afferma Martelli Calvelli.

Orari e informazioni utili

Il Ristorante Ragazzi di Sipario è aperto dal lunedì al venerdì a pranzo e offre anche cene il mercoledì, giovedì e venerdì. Con un prezzo medio di 15 euro per il pranzo e 30-35 euro per la cena, il ristorante non solo offre un’ottima cucina, ma anche un’esperienza di inclusione sociale. “Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo creato e speriamo che sempre più persone vengano a scoprire il nostro ristorante”, conclude Martelli Calvelli.