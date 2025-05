Un antipasto raffinato e originale

I fiori di zucca sono un ingrediente versatile e prelibato, perfetti per creare antipasti che stupiscono per eleganza e sapore. Tra le numerose ricette che si possono realizzare, i fiori di zucca ripieni di spigola e mozzarella si distinguono per la loro leggerezza e il contrasto di consistenze. Questo piatto è ideale per aprire un pranzo a base di pesce o per arricchire un buffet estivo, grazie alla combinazione di un guscio dorato e fragrante che racchiude un cuore tenero e saporito.

Ingredienti e preparazione

Per preparare i fiori di zucca ripieni, è necessario procurarsi ingredienti freschi e di qualità. La spigola, un pesce magro dal gusto delicato, viene tagliata a cubetti e mescolata con pezzetti di mozzarella fresca. I fiori di zucca, privati del pistillo, vengono farciti con questo composto e poi immersi in una leggera pastella a base di birra fredda e farina. La frittura in olio caldo permette di ottenere un risultato dorato all’esterno e cremoso all’interno, perfetto da servire caldo per apprezzare il formaggio filante.

Varianti e suggerimenti di accompagnamento

Se desiderate un’alternativa più leggera, i fiori di zucca possono essere preparati al forno. Basta farcirli con una crema di ricotta e tonno, unendo 200 g di ricotta con 80 g di tonno sott’olio, sale, pepe e scorza di limone grattugiata. Dopo averli sistemati su una teglia e unti con un filo d’olio, cuoceteli in forno statico a 180°C per circa 15-18 minuti. Il risultato sarà un antipasto saporito e più leggero, adatto anche a chi cerca opzioni senza frittura.

Per esaltare ulteriormente il sapore dei fiori di zucca ripieni, potete accompagnarli con una maionese leggera, una salsa allo yogurt o semplicemente con qualche goccia di limone. Questi bocconcini croccanti conquisteranno tutti con il loro aspetto invitante e la loro irresistibile fragranza, rendendoli perfetti anche per un aperitivo gourmet.