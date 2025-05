La tradizione della focaccia di Recco

La focaccia di Recco, un prodotto IGP, è una delle specialità gastronomiche più apprezzate della Liguria. Questo piatto, che unisce semplicità e sapore, ha radici profonde nella tradizione culinaria locale. La sua preparazione richiede ingredienti selezionati e una particolare attenzione alla scelta del formaggio, che rappresenta l’elemento chiave per ottenere un risultato ottimale. La focaccia è composta da un impasto di farina di grano tenero, olio extravergine d’oliva, acqua e sale, ma è la farcitura di formaggio fresco a pasta molle a fare la differenza.

Perché scegliere la crescenza

La crescenza è il formaggio ideale per la focaccia di Recco, grazie alle sue caratteristiche uniche. Questo formaggio fresco, ottenuto da latte vaccino pastorizzato, presenta una consistenza cremosa e una capacità di sciogliersi perfettamente in cottura. Secondo gli esperti, solo la crescenza riesce a mantenere il giusto equilibrio di densità, acidità e umidità, garantendo una farcitura che si amalgama perfettamente tra i due dischi di pasta. La scelta di un formaggio diverso, come la prescinsêua, non sarebbe appropriata, poiché la sua consistenza e il suo sapore potrebbero compromettere la fragranza e la croccantezza della focaccia.

I segreti dei maestri panificatori

Nei forni e ristoranti di Recco, la preparazione della focaccia è un’arte tramandata di generazione in generazione. I maestri panificatori, come quelli del ristorante Da Ö Vittorio e di Manuelina, condividono preziosi consigli su come scegliere la crescenza perfetta. È fondamentale che il formaggio non rilasci siero durante la cottura e che mantenga un colore bianco anche in forno. La consistenza deve essere uniforme e cremosa, senza bolle d’aria. Inoltre, la quantità di formaggio utilizzata varia a seconda delle dimensioni della teglia, con un’attenzione particolare alla distribuzione dei pezzetti per garantire una cottura omogenea.

Il sapore della focaccia di Recco

Quando si assapora una fetta di focaccia di Recco, si viene avvolti da un’esperienza gustativa unica. La croccantezza della pasta si sposa con la cremosità del formaggio fuso, creando un equilibrio perfetto di sapori. La dolcezza del latte si unisce a una leggera nota acidula, rendendo ogni morso irresistibile. Questo piatto non è solo un alimento, ma un simbolo di convivialità e tradizione, celebrato ogni anno durante la Festa della focaccia di Recco IGP, un evento che attira visitatori da ogni parte d’Italia.