Il tonno in scatola: un’eccellenza italiana da riscoprire

Un alimento amato dagli italiani

Il tonno in scatola è uno degli alimenti più apprezzati e consumati in Italia. Secondo i dati dell’Associazione Nazionale Conserve Ittiche e delle Tonnare (Ancit), circa il 60% degli italiani consuma tonno in scatola almeno una volta alla settimana. Questo alimento, oltre a essere versatile e pratico, offre numerosi vantaggi nutrizionali. Infatti, nel 2022, il consumo medio è stato di 2,36 chili a persona, nonostante un lieve calo dovuto all’inflazione.

Proprietà nutrizionali del tonno in scatola

Il tonno in scatola è ricco di proteine nobili, vitamine e acidi grassi Omega 3, che sono fondamentali per la salute del cuore e del sistema immunitario. Secondo la Società Italiana di Nutrizione Umana (Sinu), è consigliabile un’assunzione settimanale di 50 grammi di pesce in scatola per un adulto normopeso. Questo alimento, conservato in olio o acqua, mantiene le sue proprietà nutrizionali grazie al trattamento termico a cui è sottoposto, che non impoverisce i nutrienti essenziali.

Benefici per la salute

Numerosi studi scientifici hanno dimostrato i benefici del consumo di tonno in scatola. Una ricerca condotta dall’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri ha evidenziato che consumare due porzioni settimanali di pesce in scatola sott’olio può ridurre del 34% il rischio di tumore al colon-retto. Inoltre, il tonno in scatola è associato a un minor rischio di sviluppare tumori del cavo orale, della faringe e dello stomaco. Questi risultati suggeriscono che il tonno in scatola può essere un alimento fondamentale in una dieta sana ed equilibrata.

Versatilità in cucina

Il tonno in scatola è un ingrediente versatile che può essere utilizzato in molte ricette. Può essere aggiunto a insalate, panini, pasta o utilizzato per preparare salse e ripieni. La sua lunga conservazione lo rende un alimento ideale da avere sempre in dispensa. Inoltre, l’olio di conservazione, ricco di grassi polinsaturi e vitamina D, può essere riutilizzato in cucina, arricchendo ulteriormente i piatti.

Consumo consapevole

È importante consumare il tonno in scatola con moderazione, evitando di esagerare. Anche se è un alimento nutriente, è fondamentale bilanciare la dieta con altri alimenti. La chiave è la varietà: il tonno in scatola può essere parte di un’alimentazione sana, ma non deve sostituire il consumo di pesce fresco e altri alimenti ricchi di nutrienti.