Scopri come preparare una cheesecake alle pesche cremosa e leggera, ideale per l'estate.

Ingredienti per una cheesecake alle pesche perfetta

Per realizzare una cheesecake alle pesche senza cottura, avrai bisogno di pochi ingredienti semplici ma di alta qualità. Ecco cosa ti serve:

200 g di biscotti secchi

100 g di burro fuso

200 g di formaggio spalmabile

200 g di ricotta vaccina

100 g di zucchero

1 cucchiaio di miele di arancio

1 bacca di vaniglia

2-3 pesche fresche o pesche sciroppate

Foglie di menta per decorare

Preparazione della cheesecake alle pesche

Iniziamo con la preparazione della base. Sbriciola i biscotti secchi e mescolali con il burro fuso fino a ottenere un composto omogeneo. Distribuisci il composto in una tortiera a cerniera, premendo bene con il dorso di un cucchiaio per creare uno strato uniforme. Metti in frigorifero a rassodare per almeno 30 minuti.

Nel frattempo, prepara il ripieno: in una ciotola, unisci il formaggio spalmabile, la ricotta, lo zucchero, il miele e i semi della bacca di vaniglia. Mescola bene fino a ottenere una crema liscia e omogenea. Aggiungi i pezzi di pesche fresche, precedentemente sbucciate e tagliate a cubetti, e mescola delicatamente per non rompere i pezzi di frutta.

Assemblaggio e decorazione della cheesecake

Una volta che la base è ben rassodata, versa il ripieno sulla base di biscotti e livella la superficie con una spatola. Rimetti la cheesecake in frigorifero per almeno 4 ore, o meglio ancora, tutta la notte. Prima di servire, decora la superficie con fettine di pesca e qualche foglia di menta fresca per un tocco di colore e freschezza.

Se desideri un sapore ancora più fresco, puoi sostituire la ricotta con yogurt greco naturale. In questo caso, utilizza 300 g di yogurt al posto dei 200 g di ricotta, per una crema più leggera e vellutata.

Varianti e suggerimenti per la cheesecake alle pesche

Per arricchire ulteriormente il tuo dolce, puoi aggiungere un pizzico di cannella o zenzero in polvere alla base dei biscotti. Inoltre, una coulis di pesche frullate con miele e succo di limone può essere un’ottima salsa da versare sopra la cheesecake prima di servire, per un’esperienza di gusto ancora più intensa.

Questa cheesecake alle pesche è perfetta per ogni occasione: un pranzo estivo, una merenda fresca o un dessert elegante per una cena speciale. La sua preparazione semplice e veloce la rende un dolce ideale anche per chi ha poco tempo ma desidera sorprendere gli ospiti con un dessert delizioso e raffinato.