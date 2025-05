Un’iniziativa unica per combattere l’obesità

La Chengdu Galaxy Magnet Co., un’azienda situata a Chengdu, in Cina, ha lanciato un’iniziativa innovativa per affrontare il crescente problema dell’obesità tra i suoi dipendenti. Questa azienda ha deciso di offrire bonus in busta paga a coloro che riescono a perdere peso, incentivando così uno stile di vita più sano. Ma cosa si cela dietro questa proposta? La risposta è semplice: una strategia per migliorare la salute dei lavoratori e, di conseguenza, la produttività aziendale.

Dettagli dell’iniziativa

Il programma è riservato ai dipendenti che presentano un Indice di Massa Corporea (BMI) superiore a 24, un criterio più severo rispetto a quello dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. I premi sono calcolati in base ai chili persi e alla difficoltà del percorso di dimagrimento. Ad esempio, se un dipendente parte da un peso elevato e raggiunge un obiettivo ambizioso, il bonus sarà maggiore. Fino ad ora, l’azienda ha distribuito premi per un totale di circa 24 mila euro, dimostrando l’efficacia di questa iniziativa nel motivare i dipendenti a migliorare la propria salute.

Il contesto dell’obesità in Cina

La Cina sta affrontando una vera e propria crisi legata all’obesità, con oltre 400 milioni di adulti in condizioni di sovrappeso o obesi. Questo dato allarmante colloca il paese al primo posto nel mondo per il numero di persone obese. Negli ultimi decenni, la situazione è peggiorata drasticamente: nel 1982, il tasso di obesità tra i bambini e gli adolescenti era dello 0,2%, mentre nel 2018 è salito all’11,1% per il sovrappeso e al 7,9% per l’obesità. Le proiezioni per il 2030 sono preoccupanti, con stime che indicano che il 70,5% degli adulti e il 31,8%% dei bambini potrebbero essere obesi.

Un problema globale

Nonostante la Cina sia attualmente al centro dell’attenzione per questa iniziativa, l’obesità è un problema che colpisce molti paesi, inclusa l’Italia. Nel Bel Paese, il numero di obesi aumenta ogni anno, con un incremento del 40% negli ultimi vent’anni. Anche i bambini non sono esenti da questa crisi, con l’Italia che detiene il primato in Europa per l’obesità infantile. È fondamentale che le aziende e le istituzioni adottino misure simili per affrontare questa emergenza sanitaria, promuovendo stili di vita più sani e sostenibili.