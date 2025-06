KFC sorprende i fan con un menù esclusivo ispirato a Squid Game

I momenti di sorpresa e meraviglia sono quelli che rendono la vita speciale. Immagina di trovarti nel bel mezzo di una città, quando all’improvviso, un van brandizzato si ferma davanti a te e due guardie in costume ti invitano a salire. È l’inizio di un’avventura che ti porterà a gustare un menù esclusivo, ispirato a una delle serie più seguite del momento: Squid Game.

Quando il fast food incontra la televisione

La terza stagione di Squid Game sta per arrivare e KFC ha deciso di celebrare questo evento con una campagna immersiva. Sulle note inquietanti della sigla della serie, la catena di fast food ha coinvolto i suoi clienti in un gioco intrigante, disseminando indizi sui social e nei luoghi pubblici. Quattro fortunati vincitori, scelti tra migliaia di partecipanti, sono stati “rapiti” e portati a gustare il nuovo menù a tema, disponibile in ristoranti selezionati fino al 21 luglio.

La storia di questo evento è avvincente: i vincitori, provenienti da città dove KFC non è presente, sono stati accolti in una vera e propria avventura. Non è solo un pasto, è un’esperienza che mescola il mondo del cibo con quello del cinema, catapultando i partecipanti in un’atmosfera di suspense e divertimento.

Un menù che racconta una storia

Ma come si presenta questo menù a tema Squid Game? Con colori vivaci e grafiche che richiamano direttamente la serie. I cestini e le confezioni dei cibi sono decorati con immagini iconiche, mentre i burger si tingono di rosa, un richiamo diretto all’estetica della serie. Ogni morso è un viaggio, non solo per il palato, ma anche per la mente, evocando scenari e emozioni legate alla trama avvincente di Squid Game.

Il pollo fritto, simbolo indiscusso di KFC, viene glassato con una salsa coreana, un omaggio all’ambientazione della serie. Questo menù non è solo un prodotto da consumare, è un modo per immergersi completamente nel mondo di Squid Game, per sentirsi parte di una storia più grande.

Un’idea che unisce e sorprende

Marzia Farè, chief marketing officer di KFC Italia, esprime la filosofia alla base di questa iniziativa: “Se i nostri clienti non possono raggiungerci facilmente, siamo noi ad andare a prenderli, letteralmente.” Questa frase racchiude l’essenza di un marchio che non si limita a servire cibo, ma cerca di creare connessioni emotive con i propri clienti. E quale modo migliore per farlo se non attraverso un’esperienza che unisce due mondi, quello del fast food e quello del cinema?

Questa campagna non è solo marketing, è un’opportunità per i fan di sentirsi parte di qualcosa di speciale, di unico. È un invito a lasciare da parte la routine quotidiana e a tuffarsi in un’avventura che oltrepassa il semplice atto di mangiare. E tu, sei pronto a vivere questa esperienza? La magia di Squid Game ti aspetta, pronta a sorprenderti e deliziarti.