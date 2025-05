Il trionfo del Napoli e la celebrazione con Afammokk!

Il Napoli ha recentemente conquistato il suo quarto scudetto, un traguardo atteso e desiderato da tutti i tifosi. Per celebrare questo momento storico, il birrificio Kbirr di Giugliano in Campania ha lanciato una birra in edizione limitata, chiamata Afammokk!. Questo nome, che può essere interpretato come un’esclamazione di gioia o un insulto, rappresenta perfettamente l’anima vivace e passionale della città di Napoli.

Un design evocativo e simbolico

L’etichetta della birra è stata realizzata dall’artista Luca Carnevale e presenta un guerriero vestito con la divisa del Napoli, che urla verso il cielo mentre brandisce una spada. Accanto a lui, il giovane San Gennaro, simbolo della città, tiene un pallone sotto braccio. Questa immagine non solo celebra la vittoria, ma racconta anche una storia di lotta e determinazione, riflettendo il percorso della squadra verso il successo.

Un brindisi alla vittoria

La birra Afammokk! è stata presentata con grande entusiasmo sui social media, poco dopo la vittoria del Napoli. Kbirr ha già una tradizione di creazioni speciali legate ai successi calcistici, avendo lanciato in passato la birra Assafà per il terzo scudetto. Questa nuova creazione è descritta come una birra “molto speciale” per celebrare una vittoria che, secondo i tifosi, è stata tanto sudata quanto meritata. Il prezzo di vendita è di 20.95 euro per sei bottiglie, disponibile sullo shop online del birrificio.

In un contesto in cui il Napoli non era considerato il favorito all’inizio della stagione, il trionfo ha assunto un significato ancora più profondo. Come sottolineato nel post di lancio, “Non c’è 3 senza 4”, un chiaro riferimento alla continuità del successo della squadra. La birra Afammokk! diventa così non solo una bevanda, ma un simbolo di orgoglio e appartenenza per tutti i napoletani.