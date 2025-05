Ingredienti per la torta lattementa e cioccolato

Per preparare questa deliziosa torta, avrai bisogno di:

2 uova

60 g di zucchero

40 g di farina

20 g di cacao in polvere

50 g di burro fuso

500 ml di latte

50 g di zucchero per la crema

3 cucchiai di sciroppo di menta

10 foglie di menta fresca

1 albume

50 g di zucchero per la meringa

200 ml di panna da montare

Cioccolato grattugiato per decorare

Preparazione della base al cacao

Inizia montando a lungo le uova con lo zucchero e un pizzico di sale, fino a ottenere un composto spumoso. Setaccia la farina e il cacao su un foglio di carta da forno e uniscili delicatamente alle uova montate, facendo attenzione a non smontare il composto. Aggiungi il burro fuso e mescola bene. Imburra e infarina una tortiera a cerniera di 18 cm di diametro, versa il composto e livellalo battendo leggermente la tortiera sul tavolo. Cuoci in forno preriscaldato a 190 °C per circa 20 minuti.

Preparazione della crema al latte e menta

In una casseruola, scalda il latte con l’amido di mais e 50 g di zucchero, portando a ebollizione. Una volta raggiunto il bollore, spegni il fuoco e aggiungi le foglie di menta spezzettate, lasciando in infusione per 2-3 minuti. Filtra il latte e aggiungi lo sciroppo di menta, quindi lascia raffreddare in frigorifero. Nel frattempo, prepara la meringa: sciogli 50 g di zucchero con un cucchiaino d’acqua e montalo con l’albume fino a ottenere una consistenza lucida. Unisci la meringa al latte alla menta e incorpora delicatamente anche la panna montata.

Assemblaggio e riposo della torta

Versa la crema sulla base al cacao già raffreddata, livellando bene la superficie. Copri con pellicola trasparente e riponi in freezer per almeno 4 ore. Una volta che la torta si è solidificata, sformala e decorala con cioccolato grattugiato. Servila subito per gustare al meglio il suo sapore fresco e avvolgente.