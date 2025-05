Origini e diffusione dell’hamburger

L’hamburger, un panino che racchiude una succulenta polpetta di carne di manzo, ha origini che risalgono a secoli fa. La sua popolarità è esplosa negli Stati Uniti, dove è diventato un simbolo della cultura gastronomica americana. Oggi, questo piatto ha conquistato anche il cuore degli italiani, diventando uno dei cibi più richiesti, soprattutto durante le ordinazioni a domicilio.

Il fenomeno dell’Hamburger Day

Il 28 maggio si celebra l’Hamburger Day, una giornata dedicata a questo delizioso panino. Negli Stati Uniti, dove si consumano circa 50 miliardi di hamburger all’anno, questa celebrazione è particolarmente sentita. Anche in Italia, l’hamburger ha trovato il suo posto nel cuore dei consumatori, con un aumento delle ordinazioni a domicilio durante la pandemia che ha consolidato questa abitudine.

Le città italiane più affamate di hamburger

Secondo i dati di Uber Eats, le città italiane che mostrano una maggiore passione per l’hamburger includono Napoli, Milano, Roma, Torino e Palermo. Tuttavia, anche città come Salerno, Reggio Calabria e Messina stanno emergendo come nuovi centri di consumo di hamburger. Tra le varianti più richieste ci sono il double cheeseburger, il cheeseburger classico e il baconburger, ma non mancano le opzioni per i vegetariani e i vegani, con un trend in crescita per i burger veg.

Un pasto per ogni momento della giornata

Una ricerca di Deliveroo ha rivelato che l’hamburger è un piatto amato a tutte le ore del giorno. Non è raro vedere ordini di hamburger anche al mattino presto, come a Roma, dove il 36% degli ordini avviene tra le 5 e le 6 del mattino. Questo dimostra quanto sia diventato versatile e amato questo piatto, che riesce a soddisfare i palati più diversi, dai più tradizionali ai più audaci.

Ricette per festeggiare l’Hamburger Day

Per celebrare l’Hamburger Day, perché non provare a preparare una delle tante ricette disponibili? Che si tratti di hamburger di carne, pesce o vegetariani, le possibilità sono infinite. Ingredienti come polpo o combinazioni dolci stanno guadagnando popolarità, offrendo nuove esperienze culinarie. Le 30 ricette suggerite possono ispirare chiunque a creare il proprio hamburger perfetto, soddisfacendo i gusti di tutti.