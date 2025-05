Un dolce che racconta una storia

La torta coi becchi è un dolce tradizionale toscano che porta con sé il profumo e i sapori di una cucina ricca di storia e tradizione. Questa ricetta, tramandata di generazione in generazione, è un omaggio alle donne della famiglia di Claudia Del Frate, una pasticciera di talento che ha saputo reinterpretare i sapori della sua infanzia. La torta, preparata con ingredienti semplici ma genuini, è un simbolo di convivialità e di legami familiari, perfetta per le occasioni speciali e per le domeniche in famiglia.

Ingredienti e preparazione

Per preparare la torta coi becchi, avrai bisogno di:

250 g di burro

125 g di zucchero

100 g di farina

1 uovo

250 g di pane

250 g di biete

150 g di pinoli

30 g di rum

30 g di spezie a piacere

2 limoni (scorza grattugiata)

1 cucchiaino di lievito

Inizia lavorando il burro con lo zucchero e la scorza di limone grattugiata. Aggiungi l’uovo e, infine, incorpora la farina setacciata con il lievito. Forma una palla con l’impasto, avvolgila nella pellicola e lasciala riposare in frigorifero per un’ora. Nel frattempo, prepara il ripieno: spezzetta il pane e bagnalo con il latte, sbollenta le biete per ammorbidirle e saltale in padella con un po’ di burro e sale. Una volta raffreddate, tritale e mescolale con il pane, il rum, la scorza degli agrumi e le spezie.

Assemblaggio e cottura

Stendi la pasta frolla a uno spessore di 3-4 mm e foderate una tortiera di 22 cm di diametro. Posiziona un disco di frolla sul fondo e crea i caratteristici “becchi” utilizzando uno stampo a goccia. Riempi la tortiera con il ripieno preparato e completa con una griglia di strisce di pasta frolla. Inforna a 180 °C per circa 45 minuti. Una volta cotta, lascia raffreddare la torta prima di sformarla. Questo dolce non è solo un piacere per il palato, ma anche un viaggio nei ricordi e nelle tradizioni culinarie toscane.