Il legame tra infiammazione e malattie croniche

Negli ultimi anni, la scienza ha rivolto una crescente attenzione all’alimentazione antinfiammatoria, poiché numerosi studi hanno dimostrato che l’infiammazione è alla base di molte patologie croniche diffuse, come il cancro, le malattie cardiovascolari e il diabete. Secondo il professor Carlo La Vecchia, esperto di Statistica Medica ed Epidemiologia, l’infiammazione rappresenta un meccanismo chiave nella patogenesi di queste malattie. Ad esempio, il tumore dello stomaco è spesso associato all’infezione cronica da Helicobacter pylori, mentre il cancro al fegato è legato alle epatiti B e C, che provocano infiammazione cronica.

Inoltre, il sovrappeso è un fattore di rischio per diverse forme di cancro e malattie cardiache. Pertanto, un’alimentazione antinfiammatoria può svolgere un ruolo cruciale nel contrastare queste patologie, contribuendo a migliorare la salute generale.

La dieta mediterranea come modello antinfiammatorio

Adottare un’alimentazione antinfiammatoria significa seguire una dieta ricca di alimenti vegetali. La dieta mediterranea, in particolare, è un esempio di questo approccio. Essa si basa su un elevato consumo di frutta, verdura, legumi e cereali integrali, con un moderato apporto di carne e pesce. L’olio extravergine di oliva, considerato un alimento antiossidante e antinfiammatorio per eccellenza, è un elemento fondamentale di questa dieta. Ricco di vitamina E e polifenoli, l’olio extravergine di oliva rappresenta un punto in comune tra le diverse tradizioni culinarie dei Paesi mediterranei.

Nonostante le differenze nei metodi di preparazione e nei tipi di carboidrati consumati, come la pasta in Italia e il riso in Spagna, l’uso dell’olio extravergine di oliva è una costante. Questo alimento, insieme a un’adeguata assunzione di frutta e verdura, può contribuire a ridurre il rischio di malattie croniche.

Alimenti da evitare per una salute ottimale

Al contrario, esistono alimenti che possono promuovere l’infiammazione. Tra questi, quelli ricchi di grassi saturi, principalmente di origine animale, e zuccheri semplici, in particolare quelli presenti nei cibi trasformati e nelle bevande zuccherate. Gli alimenti ad alto indice glicemico, come i cereali raffinati, sono particolarmente problematici, poiché non forniscono nutrienti utili per contrastare gli effetti negativi sul metabolismo, contribuendo così all’infiammazione.

È fondamentale limitare il consumo di questi alimenti e sostituirli con opzioni più sane, come frutta, verdura e cereali integrali. Nonostante la crescente consapevolezza riguardo ai benefici della dieta mediterranea, i dati mostrano che molte persone si allontanano da questo modello alimentare. Tuttavia, in alcune regioni, specialmente al Nord, si è registrato un miglioramento delle abitudini alimentari, grazie alla riscoperta della cucina casalinga e dei cibi semplici.