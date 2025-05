Scopri come preparare delle deliziose pepite di pollo ai fiocchi di mais in pochi passi.

Ingredienti per le pepite di pollo

Per realizzare delle pepite di pollo ai fiocchi di mais per 6 persone, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

2 petti di pollo

250 ml di latte

1 cucchiaino di curcuma

1 cucchiaino di paprika

Peperoncino a piacere

1 spicchio d’aglio

1 cucchiaino di zenzero in polvere

Farina q.b.

2 uova

Fiocchi di mais spezzati q.b.

Olio di arachidi per friggere

Pomodorini e asparagi per contorno

Maionese, yogurt e lime per la salsa

Preparazione delle pepite di pollo

Inizia tagliando i petti di pollo in pezzi di dimensioni uniformi, circa 6 o 8 per petto. Metti i pezzi in una pirofila e condiscili con sale, curcuma, paprika, peperoncino, aglio e zenzero. Aggiungi il latte e lascia marinare in frigorifero per almeno un’ora. Questo passaggio è fondamentale per rendere il pollo tenero e saporito.

Frittura e presentazione

Una volta marinato, prepara la pastella mescolando le uova con la farina e il latte rimanente. Scola i pezzi di pollo dalla marinata, passali nella pastella e poi nei fiocchi di mais spezzati. Friggi in abbondante olio di arachidi ben caldo per 7-10 minuti, fino a doratura. Nel frattempo, prepara un contorno fresco: taglia i pomodorini e crea nastri di asparagi con una mandolina. Condisci le verdure con olio, sale e menta.

Per la salsa, mescola maionese e yogurt, aggiungendo la scorza e il succo di lime. Servi le pepite di pollo croccanti accompagnate dalle verdure e dalla salsa a parte. Questo piatto non solo è delizioso, ma anche divertente da condividere con amici e familiari durante un pranzo informale.