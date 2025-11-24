Pollo ai Mirtilli: Ricetta Facile per un Delizioso Pasto Festivo

Prepara un piatto straordinario per le festività: pollo succulento con mirtilli freschi e formaggio brie cremoso.

In cerca di un’idea per una cena festiva che possa sorprendere gli ospiti? Il pollo ai mirtilli rappresenta una scelta perfetta. Questo piatto unisce la succosità del pollo con una salsa dolce e asprigna a base di mirtilli e arance, il tutto completato da un tocco cremoso di brie. La sua preparazione avviene in una sola padella, rendendo la ricetta non solo gustosa ma anche veloce da realizzare.

Ingredienti essenziali per il pollo ai mirtilli

Per portare in tavola questo piatto, è fondamentale avere a disposizione alcuni ingredienti chiave. Ecco cosa servirà:

Petto di pollo (circa 600 g)

(circa 600 g) Mirtilli freschi o surgelati (200 g)

o surgelati (200 g) Arancia (succo e scorza)

(succo e scorza) Brie (100 g)

(100 g) Brodo di pollo (200 ml)

(200 ml) Olio d’oliva e sale q.b.

e q.b. Pepe neroq.b.

Preparazione del pollo

Iniziare riscaldando un filo di olio d’oliva in una padella capiente. Aggiungere il pollo, precedentemente tagliato a pezzi e condito con sale e pepe. Cuocere il pollo a fuoco medio-alto fino a doratura, girandolo frequentemente per assicurarsi che cuocia uniformemente. Una volta dorato, togliere il pollo dalla padella e metterlo da parte.

La preparazione della salsa ai mirtilli

Nella stessa padella, utilizzare i succhi di cottura rimasti per preparare una salsa ricca. Aggiungere i mirtilli, il succo e la scorza di arancia, e il brodo di pollo. Portare a ebollizione e lasciare cuocere fino a quando i mirtilli non iniziano a rompersi, creando una salsa densa e aromatica.

Completare il piatto

Una volta che la salsa è pronta, riportare il pollo nella padella e mescolare bene per ricoprire ogni pezzo. Ridurre il fuoco e lasciare cuocere per altri 5-7 minuti. Infine, aggiungere il brie a pezzi, permettendo che si sciolga delicatamente nella salsa.

Un piatto da servire con stile

Per presentare il pollo ai mirtilli, scegliere un piatto bello e ampio. Accompagnare il pollo con contorni come purè di patate o verdure grigliate. È fondamentale che ogni elemento del piatto si armonizzi per creare un’esperienza culinaria unica e memorabile.

Questa ricetta non solo offre un sapore delizioso, ma rappresenta anche un’ottima occasione per riunire amici e familiari attorno a un tavolo imbandito per le feste. Preparare questo piatto consente di scoprire come un semplice pollo possa diventare il protagonista della cena festiva.