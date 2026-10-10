Il porridge, alimento da millenni, è la chiave di un programma globale che porta pasti, istruzione e benessere a milioni di bambini, con ricette facili per un inizio di giornata sano.

Ogni anno l’organizzazione internazionale Mary’s Meals celebra la giornata mondiale del porridge, un’occasione per ricordare come una pappa di avena possa diventare un potente strumento contro la fame infantile e per incentivare la frequenza scolastica in contesti estremamente svantaggiati.

Il porridge come arma contro la fame scolastica

Fondata nel 2002 da Magnus MacFarlane-Barrow, l’associazione nasce da un sogno espresso da Edward, quattordicimilaenne del Malawi, che chiedeva cibo e istruzione. Da quel momento la rete è cresciuta fino a fornire più di 3 miliardi di pasti in 16 paesi, garantendo che ogni bambino abbia almeno una colazione calda al giorno. Nel 2025 il record è salito a oltre 3 milioni di pasti serviti quotidianamente, privilegiando ingredienti locali per sostenere le economie rurali di Malawi, Zambia, Kenya, Etiopia e Zimbabwe.

Esempio concreto: la scuola di Katemo in Zambia

Il dirigente Amon Sakala, preside della primaria di Katemo, ha osservato un calo dell’assenteismo dopo l’introduzione del porridge fortificato. “Su 52 centri siamo al sesto posto per risultati scolastici; la pappa è il motivo per cui gli alunni arrivano tutti i giorni”, ha dichiarato. Un genitore ha aggiunto: “Mando i miei figli a scuola perché lì trovano da mangiare; così studiano a stomaco pieno e si concentrano meglio”.

In dieci anni, il passaggio dalla primaria alla secondaria nella provincia orientale dello Zambia è aumentato del 22 % grazie a questo programma nutrizionale.

L’iniziativa della giornata mondiale del porridge, lanciata nel 2009, funge da campagna di raccolta fondi: bastano circa 22 euro per garantire a un bambino i pasti per un intero anno scolastico. Il modello si basa su una rete di volontari in più di 40 paesi, dalle attività di preparazione dei pasti alla sensibilizzazione nei Paesi occidentali.

Le proprietà nutrizionali dell’avena e idee per la colazione

I fiocchi d’avena sono realizzati mediante cottura a vapore e successiva laminazione, conservando crusca e germe per offrire un alimento integrale ad altissima densità nutrizionale. La presenza dei beta-glucani forma un gel viscoso nello stomaco, rallentando l’assorbimento di zuccheri e colesterolo, e contribuendo a mantenere stabile la glicemia. Oltre a fornire circa 13 g di proteine per 100 g, l’avena arricchisce la dieta con vitamine del gruppo B, ferro, magnesio, zinco e fosforo, favorendo anche la salute intestinale grazie al suo effetto prebiotico.

Per ottenere una digestione ottimale è consigliabile cuocere i fiocchi o ammollarli prima del consumo; mangiarli crudi può provocare gonfiore e limitare l’assorbimento energetico. L’avena è incredibilmente versatile: può diventare un classico porridge al latte, un frullato, pancake, oppure una versione salata con verdure e formaggi.

Ricetta autunnale: porridge mele e cannella

Ingredienti (1 porzione) 50 g di fiocchi d’avena, 250 ml di latte, 100 g di mela a cubetti, 10 g di noci tritate, 1 cucchiaino di miele, cannella q.b.

Procedimento in una padella antiaderente, far scaldare la mela con miele e una spolverata di cannella finché diventa morbida e leggermente caramellata. Nel frattempo, cuocere i fiocchi d’avena nel latte a fuoco dolce, aggiungendo parte delle noci e un pizzico di cannella, mescolando fino a ottenere una consistenza cremosa; se necessario, aggiungere altro latte. Versare il porridge in una ciotola, completare con le mele alla cannella e le noci rimanenti. Il risultato è una colazione calda, profumata e ricca di fibre, proteine e grassi buoni.

Integrando questo piatto nella routine mattutina, si garantisce al corpo un apporto costante di energia, una migliore concentrazione e una sensazione di sazietà che dura per ore, supportando al contempo gli obiettivi di salute a lungo termine.