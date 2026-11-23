Carrefour richiama la friggitrice ad aria Carrefour Home da 6 litri, modello HAF6L1750-26, perché il rivestimento della griglia interna può deteriorarsi e rilasciare frammenti nel cibo. L'apparecchio va riportato al punto vendita per il rimborso.

Carrefour ha avviato il richiamo della friggitrice ad aria da 6 litri a marchio Carrefour Home, venduta negli ipermercati Carrefour e nei supermercati Carrefour Market a partire da aprile 2026. Il motivo è il deterioramento del rivestimento della griglia interna, da cui possono staccarsi frammenti che finiscono nel cibo e rischiano di essere ingeriti. Il 20 novembre il provvedimento è stato diffuso anche in Francia attraverso la piattaforma Rappel Conso.

La catena chiede a chi possiede l’apparecchio di smettere subito di usarlo. Può riportarlo nel punto vendita in cui lo ha comprato e ottenere il rimborso.

Il modello HAF6L1750-26 e come riconoscerlo

Il richiamo riguarda un solo modello, identificato da questi dati:

Prodotto: friggitrice ad aria da 6 litri a marchio Carrefour Home

friggitrice ad aria da 6 litri a marchio Carrefour Home Modello: HAF6L1750-26

HAF6L1750-26 Codice a barre: 3617702347998

3617702347998 Canali di vendita: ipermercati Carrefour e supermercati Carrefour Market

ipermercati Carrefour e supermercati Carrefour Market Periodo di vendita: da aprile 2026

Secondo l’avviso, il modello si riconosce dal numero stampato sotto l’elettrodomestico. Chi ha conservato la confezione può usare anche il codice a barre come controllo aggiuntivo.

Il dato da confrontare con attenzione è la sigla completa. Le friggitrici ad aria sono molto diffuse e anche all’interno dello stesso marchio i modelli possono somigliarsi. Solo il codice HAF6L1750-26 è interessato dal provvedimento.

Perché la griglia interna è un rischio per chi cucina

Il difetto non riguarda un alimento, ma il componente su cui il cibo viene appoggiato durante la cottura: la griglia interna. Se il suo rivestimento si deteriora, i frammenti che si staccano possono finire nelle pietanze e venire ingeriti insieme al cibo.

Per questo Carrefour, a scopo precauzionale, raccomanda di non usare più l’apparecchio. L’indicazione vale anche per chi non ha notato segni evidenti di usura sulla griglia.

Il caso ricorda che gli avvisi di richiamo non riguardano solo i prodotti alimentari. Anche gli oggetti e i materiali che entrano in contatto con il cibo possono essere ritirati quando mettono a rischio la sicurezza di chi mangia.

Restituzione nel punto vendita e rimborso

Chi ha acquistato la friggitrice richiamata può riportarla nel negozio Carrefour in cui l’ha comprata, dove riceverà il rimborso. La procedura indicata dalla catena prevede quindi la restituzione e non la riparazione o la sostituzione della griglia.

La diffusione dell’avviso in Francia, tramite il portale pubblico dei richiami Rappel Conso, indica che lo stesso modello è stato distribuito anche oltralpe. Chi ha acquistato l’apparecchio in un punto vendita francese può quindi trovare lì le informazioni sul richiamo.

Per dubbi sull’identificazione del modello o sulle modalità di reso, il servizio clienti Carrefour risponde al numero verde 800 650650. Conviene controllare il numero di modello sotto l’apparecchio prima di chiamare o di andare in negozio, così da avere già a disposizione il dato che permette di verificare subito se la propria friggitrice rientra nel richiamo.