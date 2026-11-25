Lo chef Massimo Manfredi, che aveva guidato Corte Bondeno a Sabbioneta e il Tre Spade a Cremona prima di aprire un locale a Lanzarote, è morto a 49 anni dopo un malore. Il funerale si terrà giovedì 26 novembre a Sabbioneta.

Lo chef Massimo Manfredi è morto a 49 anni dopo un malore. Il suo nome era legato alla ristorazione tra il Mantovano e Cremona, dove aveva guidato due locali, e da ultimo a Lanzarote, nelle Canarie. Il funerale sarà celebrato giovedì 26 novembre alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di Sabbioneta, il paese in cui aveva gestito il ristorante Corte Bondeno.

Da tempo Manfredi conviveva con problemi alla schiena, conseguenza di una caduta. La notizia della scomparsa è stata data dalla compagna Marcella Ferrarini, dal figlio Gabriele con la mamma Geanina e dal fratello Edoardo con Rebecca, Guido e Tommaso.

Appena diffusa la notizia, sono arrivati numerosi messaggi di cordoglio da parte di chi lo aveva conosciuto negli anni passati in cucina e in sala.

Una famiglia di agricoltori e ristoratori

Nato il 18 giugno 1977, Manfredi aveva fatto della ristorazione il proprio mestiere, seguendo una strada già tracciata in famiglia. Prima di lui, nonni e genitori avevano lavorato sia nei campi sia nei ristoranti.

Il suo apprendistato è passato proprio da questi due mondi: prima la campagna, poi i locali di famiglia. Lì aveva imparato il lavoro e conosciuto fin da ragazzo la cucina del Mantovano, che sarebbe rimasta il riferimento della sua carriera.

Negli anni ha gestito due insegne: Corte Bondeno, a Sabbioneta, in provincia di Mantova, e il Tre Spade, a Cremona.

L’Accademia degli Antichi Sapori

Accanto al lavoro nei ristoranti, Manfredi aveva portato avanti un impegno dedicato ai sapori della tradizione. Circa quindici anni fa aveva contribuito a fondare l’Accademia degli Antichi Sapori, un progetto che ne ha reso più stretto il rapporto con la cucina del territorio.

È uno degli elementi che, nel Mantovano, hanno mantenuto vivo il suo nome anche dopo la partenza per l’estero.

Il ristorante a Lanzarote e il rientro in Italia

Circa due anni fa lo chef aveva lasciato l’Italia per le Canarie. Aveva scelto Lanzarote per aprire un proprio ristorante, portando sull’isola lo stesso mestiere esercitato per anni tra Sabbioneta e Cremona.

L’esperienza spagnola si era chiusa con il ritorno in Italia la scorsa estate, pochi mesi prima della morte.

Il funerale nella parrocchiale di Sabbioneta

La famiglia ha scelto Sabbioneta per l’ultimo saluto. La cerimonia riunirà amici, colleghi e clienti che lo hanno conosciuto nei locali da lui gestiti e nelle iniziative legate alla cucina del territorio.

Chi desidera partecipare può raggiungere la chiesa parrocchiale di Sabbioneta giovedì 26 novembre entro le 9.30. Prima della funzione la salma si trova alla Casa funeraria Roffia di Viadana, da cui il feretro partirà per la cerimonia.