Un evento di gala a Venezia

La serata di gala dedicata al Premio Scultura di Cà del Bosco ha avuto luogo in un’atmosfera magica a Venezia, precisamente nel suggestivo Palazzo Malipiero. Questo evento, organizzato in concomitanza con la 19esima Biennale di Architettura, ha visto la partecipazione di numerosi esponenti del mondo dell’arte e della cultura. Maurizio Zanella, presidente e fondatore della celebre cantina lombarda, ha annunciato l’inizio della seconda edizione del premio, dedicato agli artisti under 40, con l’intento di promuovere e valorizzare il talento giovanile nel campo della scultura.

Un premio per il futuro dell’arte

Il concorso, che si concluderà a maggio 2026, offre un’opportunità unica agli artisti selezionati: non solo un premio in denaro, ma anche la possibilità di realizzare un’opera che sarà esposta nel Parco Artistico di Cà del Bosco. Questo parco è già sede di opere di grandi maestri della scultura, come Arnaldo Pomodoro e Igor Mitoraj, rendendo il premio un trampolino di lancio per i giovani artisti. Zanella ha sottolineato l’importanza di questo premio nel rafforzare il legame tra l’arte e il vino, due elementi che rappresentano l’essenza della cultura italiana.

Un connubio tra arte e gastronomia

La serata è stata arricchita da un catering di alta classe, curato dal rinomato ristorante Cipriani. Gli ospiti hanno potuto gustare piatti tipici della tradizione veneziana, come il risotto con i piselli e le soglioline alla mugnaia, accompagnati dai pregiati vini della cantina. Questo connubio tra arte culinaria e visiva ha reso l’evento ancora più speciale, creando un’atmosfera di celebrazione e convivialità. La presenza di figure illustri del mondo dell’arte, come la stilista Diane Von Fürstenberg, ha ulteriormente elevato il prestigio della serata, dimostrando l’interesse e l’impegno verso la valorizzazione della cultura veneziana.