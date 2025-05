Un piatto simbolo della cucina ligure

I ravioli di patate con pesto e fagiolini rappresentano un autentico simbolo della cucina ligure, un piatto che racchiude in sé la tradizione e la freschezza degli ingredienti locali. Questa ricetta, tramandata di generazione in generazione, è stata recentemente condivisa da Stefania Ferretti, una cuoca appassionata che gestisce Cà Berti, un luogo unico nel cuore della Val Trebbia. Qui, la cucina diventa un’esperienza conviviale, dove gli ospiti si sentono come a casa, circondati da sapori familiari e accoglienza calorosa.

Ingredienti freschi e genuini

La preparazione di questi ravioli richiede ingredienti semplici ma di alta qualità. La pasta è realizzata con semola, farina, uova, un tocco di vino bianco e olio extravergine d’oliva, mentre il ripieno è composto da patate lesse, ricotta cremosa, maggiorana e noce moscata. Il piatto viene poi completato con il tradizionale pesto ligure, arricchito da fagiolini, pinoli e basilico fresco. Ogni morso è un’esplosione di sapori che racconta la storia di una terra ricca di tradizioni culinarie.

La preparazione passo dopo passo

Per preparare i ravioli di patate con pesto e fagiolini, inizia mescolando le semole e unendo le uova. Aggiungi acqua e vino bianco, insieme a un cucchiaio di olio e un pizzico di sale. Lavora l’impasto fino a ottenere una consistenza liscia e omogenea, quindi lascialo riposare avvolto nella pellicola per un’ora. Nel frattempo, schiaccia le patate e mescolale con la ricotta, insaporendo con sale, pepe e noce moscata. Prepara il pesto pestando aglio, pinoli e noce, aggiungendo basilico, sale e olio fino a ottenere una crema.

Stendi la pasta in sfoglie sottili e disponi il ripieno in piccole noci distanziate. Chiudi la pasta attorno al ripieno e ritaglia i ravioli. Cuoci i fagiolini in acqua salata e, una volta pronti, uniscili ai ravioli, lessandoli finché non vengono a galla. Scolali e condiscili con il pesto, completando con pinoli e basilico fresco. Questo piatto non è solo un pasto, ma un’esperienza che celebra la convivialità e la tradizione culinaria ligure.