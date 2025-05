Un’iniziativa innovativa per il vino

Il progetto Tiramisu, avviato nel 2023, rappresenta un’importante iniziativa transfrontaliera che mira a modernizzare il settore vinicolo attraverso l’affinamento subacqueo. Questo progetto, cofinanziato dall’Unione Europea, è parte del programma Interreg, che promuove la collaborazione tra diverse nazioni. L’obiettivo principale è quello di costruire due cantine subacquee, una in Italia e una in Francia, per incentivare la condivisione di tecniche innovative di affinamento del vino.

Perché il nome Tiramisu?

Il nome del progetto può sembrare fuorviante, ma non ha nulla a che fare con il famoso dolce italiano. In realtà, Tiramisu è un acronimo che sta per Sviluppo Tecnologico di un processo Innovativo di affinamento del vino sotto il maRe quAle Motore di competIvità e attrattività dell’area tranSfrontaliera “soUs la mer”. Questo gioco di parole sottolinea l’importanza della tecnologia e dell’innovazione nel settore vinicolo, oltre a richiamare l’attenzione sulla cooperazione tra le due nazioni.

Obiettivi e benefici del progetto

Il progetto coinvolge 15 piccole e medie imprese (PMI) situate lungo le Alpi, con l’intento di promuovere lo scambio di conoscenze e tecniche innovative. Le cantine subacquee non solo serviranno come luoghi di affinamento, ma saranno anche visitabili da turisti e appassionati di vino, grazie a infrastrutture digitali che permetteranno esperienze virtuali. Questo approccio mira a rendere il vino affinato in queste cantine un simbolo di modernità e competitività per le PMI coinvolte.

Collocazione delle cantine subacquee

La cantina italiana sarà situata di fronte alla costa di Scarlino, in provincia di Grosseto, mentre la cantina francese sorgerà in un’area ancora da definire. La scelta di queste località non è casuale: entrambe offrono condizioni ideali per l’affinamento del vino, grazie alla stabilità delle temperature e alla qualità dell’acqua. Questo progetto non solo rappresenta un’opportunità per le aziende vinicole, ma anche per il turismo locale, che potrà beneficiare di nuove attrazioni.

Collaborazione tra aziende e istituzioni

Il progetto Tiramisu non coinvolge solo le PMI, ma anche istituti universitari e di ricerca. Questa sinergia tra il mondo accademico e quello imprenditoriale è fondamentale per sviluppare tecniche di affinamento sempre più sofisticate e per garantire che il progetto rimanga all’avanguardia nel settore. La creazione di una rete di collaborazione tra diversi attori del settore vinicolo è essenziale per il successo dell’iniziativa.