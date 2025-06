Scopri come la carota diventa l’ingrediente protagonista in cucina con ricette innovative

Ogni anno, il mondo gastronomico si stupisce e si arricchisce con scelte audaci, ingredienti che, per quanto semplici, riescono a trasformare un pasto in un’esperienza indimenticabile. Quest’anno, è la carota a ricevere l’onore di essere l’ingrediente scelto dalla maison di champagne Krug per il suo progetto ‘Krug in the Kitchen’. Ma come un ortaggio così comune può diventare la star di un evento gastronomico internazionale? Scopriamolo insieme.

La carota: un ortaggio da riscoprire

Le carote, nonostante la loro brillantezza e la dolcezza intrinseca, hanno spesso subito un destino di sottovalutazione in cucina. Eppure, la loro varietà di colori — dall’arancione classico al viola, dal giallo al bianco — racconta una storia di ricchezza e versatilità. Oggi sempre più chef, come il visionario Pietro Leeman, stanno riscoprendo il potenziale di questo ortaggio. È proprio questa riscoperta che si intreccia con la filosofia della maison Krug: l’idea che la natura, nella sua semplicità, possa ispirare creazioni culinarie straordinarie.

Krug in the kitchen: un omaggio alla creatività

Il progetto ‘Krug in the Kitchen’ ha visto la luce nel 2014, con la celebrazione di ingredienti autentici come il pomodoro e la patata. Ogni anno, chef di calibro internazionale si riuniscono per sperimentare e creare piatti unici ispirati all’ingrediente dell’anno. Nel 2025, la carota è stata scelta come simbolo di questa iniziativa, un invito a esplorare possibilità inaspettate. Questa celebrazione della carota è non solo un tributo alla sua versatilità, ma anche una dimostrazione di come un ingrediente semplice possa diventare il fulcro di un’esperienza gastronomica memorabile.

Il primo appuntamento in Italia: emozioni e sapori in Costiera Amalfitana

Il momento clou dell’evento si è svolto in Costiera Amalfitana, un palcoscenico naturale senza pari. Due chef, Armando Aristarco e Roberto Toro, hanno unito le forze per dare vita a un menù che ha esaltato ogni sfumatura della carota. Con piatti come ‘carota in diverse consistenze’ abbinata al Krug Rosé 172ème Edition e ‘yogurt di capra, carota e carruba’, hanno dimostrato come anche un ingrediente comune possa brillare in combinazioni sorprendenti. Ogni piatto raccontava una storia, una connessione profonda con il territorio e la tradizione gastronomica.

Milano: la carota continua a stupire

Ma l’avventura della carota non si ferma qui. A Milano, il programma ‘Krug in The Kitchen’ ha preso vita in vari ristoranti e enoteche, dove gli amanti del buon cibo possono scoprire nuove edizioni delle bollicine Krug abbinate a creazioni innovative. Chef come Enrico Croatti del ristorante Lubna hanno presentato piatti come ‘carote in salsa bernese’ e ‘ravioli grigliati di carote’, dimostrando che la creatività non ha limiti. In queste cucine, la carota non è più un semplice contorno, ma diventa protagonista, capace di sorprendere e incantare anche i palati più esigenti.

Un viaggio di scoperta e innovazione

Questa celebrazione della carota è una testimonianza di come la gastronomia possa evolversi, attingendo dal passato per creare nuove esperienze. La carota, una volta considerata un ortaggio da contorno, ora si erge a simbolo di innovazione e creatività. Che tu sia un appassionato di cucina o semplicemente curioso, questa movimento culinario ti invita a riscoprire la bellezza nei dettagli e la meraviglia nella semplicità. Nel mondo della cucina, ogni ingrediente ha una storia da raccontare, e la carota è pronta a narrare la sua.