Scopri i sapori autentici della Calabria con miele e bergamotto nel 2025

In Calabria, ogni assaggio è un viaggio nel tempo, un incontro con le tradizioni che si tramandano di generazione in generazione. Qui, il miele non è solo un dolcificante, ma un simbolo di un territorio ricco di storia e passione. Immagina di camminare tra le api che danzano di fiore in fiore, raccogliendo il nettare da piante che crescono sotto il sole caldo del Sud. In questo contesto, noi di Valdesaro ci impegniamo a selezionare e confezionare sei varietà di miele calabrese, tutte provenienti da apicoltori locali, garantendo raccolta stagionale e assenza di trattamenti industriali. Scopriamo insieme le caratteristiche dei nostri mieli di acacia, fiori d’arancio, millefiori, sulla, castagno ed eucalipto e come gustarli al meglio.

Il bergamotto: un tesoro della natura

Ma non fermiamoci qui. Il bergamotto, un frutto unico al mondo, è un altro gioiello della Calabria. Con il suo profumo inconfondibile e le sue innumerevoli proprietà benefiche, questo agrume è un vero alleato per la salute. Ricco di antiossidanti, aiuta a ridurre il colesterolo e a proteggere il cuore, mentre il suo aroma inebriante può rilassare corpo e mente. Come utilizzare il bergamotto nella tua vita quotidiana? Prova a spremere il succo fresco nelle tue insalate o a utilizzare l’olio essenziale in aromaterapia: un modo semplice per portare un pezzo di Calabria nella tua routine.

Conserve artigianali: un viaggio nei sapori

Pensiamo ora alla cicoria puntarella sott’olio, una conserva artigianale preparata con ingredienti freschi e genuini. Questa prelibatezza, composta da infiorescenze di cicoria, aceto di mele, olio extravergine d’oliva, peperoncino piccante e aglio, è il perfetto equilibrio tra gusto deciso e naturale. Senza conservanti, è l’ideale per antipasti, bruschette o come contorno. Ogni morso ti riporta indietro nel tempo, a un’epoca in cui i sapori erano autentici e le ricette semplici.

La tradizione dei carciofi sott’olio

Parlando di tradizione, non possiamo non menzionare la ricetta dei carciofi sott’olio calabresi. Un metodo antico per conservare i carciofi di stagione, arricchendoli con aromi e spezie che esaltano il loro sapore. Questa conserva è un modo perfetto per avere sempre a disposizione il gusto fresco dei carciofi, pronti per essere gustati in ogni momento dell’anno.

Aglio dell’Ufita: un’eccellenza italiana

Un altro protagonista della nostra tavola è l’Aglio dell’Ufita, un prodotto riconosciuto come Presidio Slow Food. Coltivato nella valle dell’Ufita, in provincia di Avellino, questo aglio si distingue per il suo sapore intenso e aromatico. Non solo buono, ma anche salutare, è molto digeribile. Utilizzalo per insaporire i tuoi piatti e scopri il suo potere in cucina.

Ricette con il cedro: freschezza e creatività

Ma come possiamo dimenticare il cedro? Questo agrume profumato è perfetto per preparare ricette fresche e creative. Immagina di assaporare una torta al cedro, oppure di gustare degli spaghetti con alici e scorza di cedro: il risultato sarà un piatto che parla di mare e sole, di Calabria. Prova a sperimentare e porta il gusto mediterraneo in tavola.

Carciofi Madrigal: freschezza e versatilità

Non possiamo non citare i carciofi Madrigal, una varietà particolarmente apprezzata per il suo gusto delicato e la consistenza tenera. Versatili in cucina, sono perfetti per piatti tradizionali o per ricette innovative. Sperimenta e lasciati sorprendere dalla loro qualità e freschezza.

Sardella Cruccolese: un patè da provare

Infine, la Sardella Cruccolese è un patè calabrese che non puoi perderti. Sostenibile e delizioso, è perfetto da spalmare su crostini o per arricchire i tuoi primi piatti di pesce. Ogni cucchiaino racconta una storia di mare e tradizioni, un sapore che ti farà innamorare.

Fichi secchi calabresi: dolcezze da gustare

Non dimentichiamo i fichi secchi calabresi, con le loro varianti deliziose: crocette con frutta secca, fichi ricoperti di cioccolato e altre prelibatezze artigianali che raccontano la storia e il gusto della Calabria. Ogni morso è un viaggio nel passato, un ricordo di tradizioni che continuano a vivere.

Pane di Cerchiara: un’eccellenza da non perdere

Infine, il Pane di Cerchiara, cotto a legna e realizzato con lievito madre e farine locali, è un’altra eccellenza calabrese. Questo pane, che dura per giorni, è perfetto per ogni abbinamento e porta con sé il profumo del forno. Ogni fetta è un pezzo di storia, un legame con la tradizione.